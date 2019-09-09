Diyetisyen Büşra Ayşenur Yiğit, Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Merkezi açtı

FATİH BATTAR

İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetik Bölümü’nden mezun olan Büşra Ayşenur Yiğit, Çorum’da Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Merkezi açtı.

Açılışa AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Kamu Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

Yeniyol mahallesi Gazi 3.Sokak Segam İş Merkezi (Ziraat Odası karşısı) adresinde Çorum halkına beslenme ve diyet danışmanlığı hizmeti verecek olan Diyetisyen Büşra Ayşenur Yiğit, amacının danışanlarının yaşam tarzlarına göre beslenme şekillerini oluşturarak, sağlıklı beslenmeyi ve kontrolü benimsetmek olduğunu söyledi.

Çağın en büyük sorunlarından birinin obezite olduğuna dikkat çeken Yiğit, bir çok hastalığın sebebinin de düzensiz beslenme yattığını kaydetti. Açtığı Beslenme ve Diyet Merkezi ile Çorum halkına sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırmak istediğini belirten Yiğit, “Çoğu hastalığın temelinde beslenmeyle ilgili düzensizlik ve ihmaller yatmaktadır. Diyet danışma ve beslenme merkezleri de işte bu yüzden vardır. Biz de aldığımız eğitimlerle edindiğimiz tecrübeyi Çorum hakıyla bundan böyle Beslenme ve Diyet Merkezimizde paylaşacağız.” dedi

Zayıflama, kilo alma, hastalıklarda beslenme, gebe beslenmesi, sporcu beslenmesi, çocuk ve adölesanlarda beslenme gibi bir çok alanda hizmet vereceğini aktaran Yiğit; “Günümüzde giderek artan obezite (şişmanlık) hem başlı başına bir sağlık sorunudur hem birçok hastalığın sebebidir. Bu sorunun çözümünde kulaktan dolma bilgilerle kilo vermeye çalışmak yerine işin uzmanından yardım alınarak sağlıklı bir şekilde kilo kaybı sağlanmalıdır. Sadece zayıflamak isteyenler değil aynı zamanda kilo almak isteyenler, gebeler, emziren anneler, diyabet (şeker) hastaları, yüksek kolesterolü olan, herhangi birtıbbi beslenme tedavisi uygulanması gereken bireyler ve sağlıklı beslenmek isteyen kişiler de diyetisyene başvurabilir.” ifadelerine ye verdi.