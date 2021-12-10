Dizsan Otomotiv dünya devi Wabco’yu bünyesine kattı

FATİH BATTAR

Ankara yolunda faaliyet gösteren Scania yetkili bayii Dizsan Otomotiv, yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor.

Dizsan Otomotiv fren, otomasyon sistemi ve güvenlik teknolojilerini dünyanın önde gelen otomobil ve ticari araç üreticilerine sunan İsviçre Merkezli Wabco’yu bünyesine kattı.

Treyler-dorse grubunda Alman devleri Schmitz Cargobull ve Krone yetkili servisliğinin yanında Avrupa dev markası olan Wabco’yu da bünyesine katan Dizsan Otomotiv’in yeni hedefi Treyler sektörünün yerli devi olan Tırsan markasının yetkili bayiliğini almak.

WABCO’NUN 100.BAYİLİĞİ ÇORUM’DA AÇILDI

Wabco’nun 100.bayiliğini Çorum’da açan Dizsan Otomotiv’de bugün açılış töreni düzenlendi.

Törene Wabco Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Alperen Kurt, Krone Müdürü Mehmet Dinçer, Wabco yetkilileri ve Dizsan Otomotiv yönetim ve çalışanları katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Dizsan Otomotiv Genel Müdürü Abdullah Çoban; “42 yılı aşkın Hasan usta emeği ile bu günlere gelinen Dizsan Otomotiv Scania bayii ve servisliğimizde bayrağı devir alan 2. Kuşak Ömer Eren dönemine pandemiye ve diğer olumsuzluklara rağmen 2 yıldır hızlı bir giriş yaparak büyüme trendimizi sürdürüyoruz.” dedi

Son iki yılda önemli ilklere ve projelere imza attıklarını belirten Çoban; “Çatı GES Güneş enerji santralini faaliyete geçirerek 292 adet doğuş otomotiv bayileri arasında ilk ve tek kendi elektriğini üreten bayi sıfatı ile ödüle layık görülerek İsveç 'te yapılan proje yarışmasına katılım hakkı kazandık. Doğuş otomotiv bu atılımların farkındalığı ile tüm bayilerine yapılacak proje çalışmalarında sürdürülebilir politikalarına destek amaçlı gözlemci sıfatı ile firmamız Dizsan'a önemli bir görev vermiştir. İsveç'te yapılan proje yarışmasında inşallah hak ettiğimiz proje ödülümüzü yakın bir zamanda alacağız.” diye konuştu

‘TIRSAN MARKASINI DA BÜNYEMİZE KATACAĞIZ’

Çekicide dünya devi Scania markası ve Doğuş otomotiv distribütörlüğünde ki faaliyet alanında yükselmeye devam ettiklerini kaydeden Çoban; “Gücümüze güç katarak gelişim alanımız olarak hedeflediğimiz Treyler-Dorse grubunda Alman devleri Schmitz Cargobull ve Krone yetkili servisliğinin yanına yine bir Avrupa dev markası WABCO ve PROVIA küresel fren kontrol sistemleri tedarikçisi ve ticari araçların güvenliğini, verimliliğini, bağlanabilirliğini artıran diğer gelişmiş teknolojilerin entegrasyonunu sağlayan Wabco Global pazarların önemli ve güçlü bir markasıdır. Bugün, firmamız ülkemizde dünya markası Wabco'nun 100. yetkili bayii olma ve hizmetini sunma ayrıcalığının onur ve gururunu yaşıyoruz. Bu güçlü dünya markalarını yanına alan firmamız Ankara'dan Doğu Karadeniz'e kadar tüm Hinterland içerisinde Scania servisliğindeki güçlü yanını treyler ve alt yapı ile daha da güçlendirerek Çorum ismini tüm bölgesinde hakim kılma ve söz ettirme misyonunu da yerine getirmiş olacaktır. Özellikle Akdeniz havzasında yetişen ihraç ürünü meyve ve sebzenin Samsun limanından Rusya'ya ihracaat yolu üzerinde bulunan servisimiz bir çok pozitif ayrıcalığı da içinde barındırmaktadır. Yapmış olduğumuz sektörel analizlerimizde treyler –dorse ve altyapısı alanında ciddi talep ve beklentinin olduğu tarafımızca gözlemlenmiş ve bu alan gelişim alanımız olarak hedeflenerek gerekli alt yapı çalışmalarımız tamamlanmıştır. Bu amaçla, bölgemizde treyler ve alt yapıda büyük bir boşluğu doldurmayı hedefliyoruz. Nasip olur ise buradan siz dostlara ve sektör temsilcilerimize 2022 yılı Ocak ayı itibari ile Treyler sektörünün yerli devi olan TIRSAN markasını yetkili bayiliği startının müjdesini de bu vesile ile sizlere vermek isterim. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sektörde en iyi olma hayalimizin peşinden koştuğumuzu ve daha iyiye olan gayretlerimizi de Allah mahcup etmesin.” ifadelerini kullandı.

Açılışta Wabco Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Alperen Kurt, Wabco Yetkili Satış Bayiliği Belgesi’ni Dizsan Otomotiv Genel Müdürü Abdullah Çoban’a takdim etti.

Tören Wabco çalışanlarına sertifika verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 19:40