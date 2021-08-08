Dodurga Belediyesi'ne ait 2011 model Hyundai marka kamyon ihale ile satılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre mülkiyeti Dodurga Belediyesi'ne ait 2011 model 19 HN 441 plaka nolu Hyundai marka Şase Kamyon, 23.08.2021 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00’da 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Artırma sureti ile satılacaktır.
İhale Açık Artırma usulü ile 23.08.2021 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00’da Belediye Hizmet binası toplantı salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
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