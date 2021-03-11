Dodurga’nın Erdoğan aşkı

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Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentindeki Times Meydanı’na sergilenen ‘Stop Erdoğan’ başlıklı karalama kampanyasına bir tepki de Dodurga’dan geldi.

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, söz konusu algı operasyonuna karşı ‘Love Erdoğan’ başlıklı bir pankart hazırlatarak hizmet binasına astırdı.

‘Ne ABD ne Avrupa, Dodurga aşkı yeter’ mesajını içeren pankartla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aydın, “Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yapılan çirkin saldırının her zaman karşısındayız” dedi.

Aydın, “Bizim liderimize olan sevdamız bu tür saldırılarla azalmaz, aksine daha da çoğalır. Biz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yol yürümekten büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Dodurgalılar olarak Cumhurbaşkanımızı seviyoruz ve destekliyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 10:37