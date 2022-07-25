Doğa Koleji 20. yaşını kutluyor

‘Mutlu Çocuk Öğrenir’ mottosuyla yola çıkan Doğa Koleji 20.yılını kutluyor.

Eğitimde 20.yılını geride bırakan Doğa Koleji anaokulundan liseye her kademede zengin eğitim içerikleriyle öğrencilerinin tüm yönleriyle gelişimine katkıda bulunuyor.

Çorum Doğa Koleji İdari Koordinatörü Fatih Yanılma, Doğa Okullarının tecrübesi ve kendine özgü eğitim modeli ile kolejli olma iklimini tüm kampüslerinde hissettirdiğini ve eğitimde birçok alanda Türkiye’de ilklere öncülük ettiğini belirterek Doğa Kolejinin tercih edilmesi için birçok neden olduğunu dile getirdi.

Çorum’da 7 yıldır eğitime hizmet veren Doğa Okulları Çorum Kampüsü bünyesinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu ve Fen Lisesini bulunduruyor.

Anaokulunda öğrencilere, düşünmenin doğası ile sorgulama ve hayal gücü, deneylerle bilim atölyesi ile merak ve keşfetme, hikâye sandığı ile Felsefe yapabilme, erken okuryazarlık ile ses ve harflere farkındalık kazandırıldığını kaydeden Fatih Yanılma, “Ayrıca Robotik Kodlama, Ekoloji, Görsel Sanatlar, Drama, Müzik, Beden Eğitimi Yüzme gibi dersleri de anaokulu öğrencilerimiz branş öğretmenlerinden sıkılmadan farklı derslik ve mekanlarda alıyorlar. Bunlara ek olarak ilkokulda temel derslerin yanında okuma saati, DOKAP (Doğa Okuduğunu Anlama) satranç dersleri de sisteme entegre ediliyor. Ayrıca 12 ay açık anaokulu uygulamamız kapsamında Anaokulumuz kesintisiz faaliyetini devam ettirmektedir”dedi.

İNGİLİZCE AĞIRLIKLI ORTAOKUL

Yabancı dil eğitimine büyük önem verdiklerini ve en az iki yabancı dil eğitimi sağladıklarını dile getiren Yanılma, “Ortaokulda 5.sınıfta haftada 18 saat İngilizce hazırlık programı, 6 ve 7.sınıfta yoğun İngilizce programı ile birlikte fark dersleriyle desteklenen akademik program, 8.sınıfta ise LGS hazırlık programı Doğa ortaokulunda öğrencilerimizi bekleyen sürecimizdir.

PROJE MODELLİ LİSE

Anadolu ve Fen Lisemizde sınavlara hazırlık 9.sınıftan başlayarak 12.sınıfa kadar sistemli bir şekilde devam eder. 9 ve 10.sınıfta fark yaratan t-MBA ( Teenager Master of Business Administration) dersimiz ile bilimsel araştırma projeleri, girişimcilik ve inovasyon, dijital ekonomi, finans, veri madenciliği, sosyal medya yönetimi, sosyal sorumluluk projeleri gibi küreselleşen dünyada olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir takım donanımları da öğrencilerimize kazandırıyoruz.11 ve 12.sınıfta sınavlara hazırlık programımızı yoğunlaştırıp etüt ve ek derslerle haftada 10-14 saat Matematik, 10-12 saat Türk Dili ve Edebiyatı, 7 saat Fizik -Kimya- Biyoloji gibi TYT-AYT ‘ye yönelik ana dersleri yoğun bir şekilde uyguluyoruz. Anadolu ve Fen Lisemizde öğrencilerimizi Türkiye geneli yapılan haftalık akademik gelişim sınavları ile takip ederek eksiklerini ve ihtiyaçlarını belirliyoruz bu ihtiyaçlara göre belirlemiş olduğumuz birebir veya gurup etütleri ile eksiklerini o hafta kapatıyoruz. Burada öğrencinin istememesi gibi bir durum söz konusu değil girmiş olduğu akademik gelişim sınavının analizlerini değerlendiren rehberlik servisimiz ile danışman öğretmenimiz o öğrenciye hangi dersten hangi üniteden hangi konudan etüt alacağını tabiri yerinde ise nokta atışı belirler. Danışmanlık sistemimizde ise her öğrencimize bir danışman öğretmen belirliyoruz Doğada danışman öğretmen bir bakıma akademi ve yaşam koçu gibi değerlendirilebilir çünkü öğrencinin çözeceği soru sayısından uyku saatine kadar bütün bir planlama yapılıyor. Anaokulundan başlayarak haftada 16-18 saati bulan yabancı öğretmenlerle desteklediğimiz İngilizce dersimiz ile Doğada yetişmiş bir öğrencimiz liseye geldiğinde uluslararası platformlarda yabancı dil ile kendini rahatlıkla ifade edebiliyor. Pearson Akreditasyonu Doğa Koleji öğrencilerine uluslararası geçerliliği olan bir ayrıcalık sunuyor. Doğada lise eğitimini tamamlayan öğrenciler Pearson’ın onayladığı sertifikalarını almaya hak kazanıyor. Pearson onaylı sertifikasını alan Doğalı öğrenciler yurtdışındaki üniversitelere kabul kolaylığı elde ederken yurt içinde Doğa Kolejinin anlaşmalı olduğu prestijli üniversitelerden burs imkânı kazanıyorlar. Çorum Doğa Koleji 2022- 2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Anadolu ve Fen Lisesini tercih eden öğrencilerine LGS sonucuna göre %100 e varan eğitim bursu imkânı da sağlıyor. Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu ve Fen Liselerimizde tüm sınıf ve kademelerde kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve burs imkanlarından faydalanmanız ve Doğa Koleji eğitim felsefesini daha yakından tanımanız için tecrübeli akademik ve idari kadromuzla sizleri okulumuza bekliyoruz”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)