‘Doğal güzelliklerimiz hayran bırakıyor’

RECEP MEBET

Doğa sporcusu Ahmet Açaryazı, Çorum’un doğal güzellikleriyle ilgili farkındalık oluşturmak için yollara düştü.

Pandemi sınırlamalarının kalkmasıyla birlikte soluğu yeniden tabii alanlarda aldığını belirten Ahmet Açaryazı, tüm Çorum halkını doğayla buluşmaya davet etti.

Çorum’un doğal güzelliklerini tanıtmak için kolları sıvayan Açaryazı, “Sahip olduğumuz doğal güzellikler, yerli ve yabancı herkesi hayran bırakıyor” dedi.

Hobi olarak düzenlediği doğa gezilerine ait görüntüleri ‘Patikada Koş’ adlı sosyal medya hesasında paylaşan Çorumlu genç, doğada tek başına vakit geçirmekten büyük bir keyif aldığını söyledi.

‘ÇORUM ZENGİN BİR POTANSİYELE SAHİP’

Son 5 yıl içinde Çorum’da neredeyse gezmediği yürüyüş rotası kalmadığını hatırlatan Açaryazı, zaman zaman arkadaşlarının da kendisine eşlik ettiğini kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde Dağkarapınar ve Gölköy yaylaları, Şanlıosman Mağaraları, Budakören, Örencik, Harmancık ve Gümgüm Şelaleri’nin yanı sıra pek çok doğa harikası yeri gezen Açaryazı, Çorum’un doğa sporları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

Yetkililere seslenen Açaryazı, “Günübirlik doğa yürüşleri (hiking), kamp, tırmanış ve hatta rafting ve yamaç paraşütü gibi doğa sporları için benzersiz değerlere sahip Çorum, bu alanda yapılacak altyapı ve tanıtım çalışmalarıyla önemli bir turizm merkezi haline gelebilir” diye konuştu.

‘DOĞA SİZİ BEKLİYOR’

Yüreğinde tabiat sevgisi olan ancak bir türlü bu tutkusunu gerçekleştiremeyen doğa severlere seslenen Ahmet Açaryazı, “Hayallerinizi daha fazla ertelemeden yola koyulun. Çünkü doğa sizi bekliyor” dedi.

Pandemi sürecinde doğal yaşamın öneminin daha iyi idrak edildiğine işaret eden Açaryazı, çevreyi kirleten değil koruyan bir bakış açısı ile bu alanda gerekli adımların atılmasının yerinde olacağını söyledi.

“Teknolojinin esiri olmayın, çıkıp doğanın keyfine varın” diyen Açaryazı, piknikçilere seslenerek doğaya çöp (atık) bırakmamaları yönünde hatırlatmalarda bulundu.

Gezip gördüğü yerleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam edeceğini anlatan Açaryazı, Çorum’un tabii güzelliklerini yakından tanımak ve yeni yerler keşfetmek isteyen herkesi doğaya çağırdı.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2020, 16:28