Doğan, yeniden aday

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan, 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirecekleri Genel Kurul önce açıklama yaptı.

Görev süresi boyunca çalıştığı tüm mesai arkadaşlarına, üstün gayretlerden dolayı teşekkür eden SMMMO Başkanı Doğan, Oda yönetimine yeniden aday olacağını belirttiği açıklamasında şunları kaydetti:

“29 Mayıs 2016 'da gerçekleştirdiğimiz 22.Olağan Genel Kurulumuzdan bugüne kadar yaklaşık 3 yılı geride bıraktık. Genel Kuruldan aldığımız yetkiyle görev süremiz boyunca Yönetimde Eşitlik, Denetimde Şeffaflık ve Disiplinde Adalet ilkelerimizden asla taviz vermedik. Her üyemize eşit mesafede davranarak karşılaştığımız konu ve olayları kişiselleştirmeden objektif bir şekilde çözüme kavuşturduk. Meslektaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak adına bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağladık. 3 yıl boyunca tüm kurullarımız, komisyonlarımız ve ilçe temsilcilerimizle tam bir uyum içinde çalıştık. Yönetim Kurulu olarak üstlendiğimiz görev ve sorumlulukları yerine getirmenin mutluluğu, Odamızı ve meslektaşlarımızı hem ilimizde hem de ülke genelinde en üst düzeyde temsil etmenin huzuru içerisindeyiz. Sayıları hızla çoğalan genç meslektaşlarımızın zorlu ve uzun bir mücadele sonucunda almış oldukları mali müşavirlik belgesinin önemini ve meslek mensubu olmanın bilincini yaşatmak için Çorum SMMM Odası olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Yaptığımız Yönetim Kurulu toplantısı ile Çorum SMMM Odamızın 23. Olağan (Seçimli) Genel Kurulunun çoğunluk aranmaksızın 25 - 26 Mayıs (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde yapılmasına karar vermiş bulunmaktayız. Mali Müşavirlik mesleğinin geleceği, saygınlığı ve artan iş yükünün vermiş olduğu ağır sorumluluk ve diğer sorunların çözümüne katkı sağlayabilmek amacıyla 26 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda seçimlerinde aday olan tüm meslektaşlarıma başarılar diler, ekip arkadaşlarımla beraber sizlere daha iyi hizmet vermek amacı ile Oda Yönetimine yeniden aday olduğumu beyan eder, tüm meslektaşlarımızın mesleğimizin hak ettiği değere ulaşması için desteğini bekler saygılar sunarım.

Birlik, beraberlik ve dayanışma ile gerçekleştireceğimiz Olağan Genel Kurulumuzun ülkemize, mesleğimize ve meslek mensuplarımıza hayırlı olmasını dilerim.”

(Haber Merkezi)