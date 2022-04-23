Doğangir şelalesi piknik ve mesire alanı olacak

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Doğangir Köprüsü yanında ki şelale için güzel projelerinin olduğunu söyledi.

Başkan Ali Sülük, Meclis Üyesi Murat Kiraz ile birlikte projeleri arasında yer alan, Doğangir şelalesi alanında yapılacak piknik ve mesire alanında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Ali Sülük, "İlçemiz Tosya yolu üzerinde bulunan Doğangir şelalesi mevkii için çok güzel projelerle yeni sezona dopdolu başlıyoruz. Bu alanda piknik ve mesire alanları, çocuk oyun alanı ve gastronomi yürüyüş yolları ile bambaşka bir çehreye dönüşecek. İlçe halkımıza hayırlı olsun" dedi.



(İHA)