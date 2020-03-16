‘Doğaya kaçın’ önerisi

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Hitit Dağcılık Kulübü Derneği (HİDAK), Laçin’de doğa yürüyüşü düzenledi.

Önceki gün gerçekleşen etkinlik için Çorum’dan yola çıkan HİDAK ekibi, Kırkdilim Köyü’nden Laçin ilçe merkezine kadar yürüdü.

Kulüp Başkanı Gürkan Yağmur liderliğindeki doğa yürüyüşüne çeşitli mesleklerden 15 kişilik kafile katıldı.

16 kilometrelik parkurda Kırkdilim Vadisi’nden geçen doğa tutkunları, halk arasında ‘Vali Konağı’ olarak bilinen yapının bulunduğu zirveye yürüdüler.

Eşsiz doğa manzarasını seyreden katılımcılar, bol bol fotoğraf çekerek yaşadıkları anları ölümsüzleştirdiler.

Yürüyüş programı ile ilgili açıklamalarda bulunan Gürkan Yağmur, zirve yürüyüşüne katılanların doğa ile baş başa bir gün geçirdiklerini söyledi.

‘VİRÜSLERDEN DOĞAYA KAÇIN’

Açık havada gerçekleştirilen etkinliklerin insanların bağışıklık sistemini güçlendirdiğine işaret eden Yağmur, “Betonlaşmış şehirler, virüsler başta olmak üzere pek çok riski bünyesinde barındırıyor” dedi.

“Virüslerden uzaklaşmak için doğaya kaçın” diyen HİDAK Başkanı Yağmur, “Tertemiz havada, doğal su ve gıdalarla yaşayıp özümüze dönmeliyiz” diye konuştu.

Düzenledikleri etkinliklerle doğa sevdalılarını tabiatla buluşturduklarını dile getiren Yağmur, “Etkinliklerimizle ilgili detaylı bilgi almak, Çorum’un güzelliklerini yakından tanımak isteyen doğa tutkunları, sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edebilirler” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2020, 20:14