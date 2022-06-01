Doğaya meyve çekirdeği bıraktılar

Ahbap Derneği Çorum Şubesi üyeleri, doğaya meyve çekirdeği bıraktı.

Dernek üyeleri, yıl boyu tükettikleri meyvelerin yanı sıra çevrelerinden topladıkları ceviz, fındık, badem, kayısı, erik, şeftali gibi meyvelerin çekirdeklerini merkeze bağlı Örencik köyü yakınlarındaki Simali Kayalıkları bölgesinde toprakla buluşturdu.

Ahbap Derneği Çorum Çevre Grubu Başkanı Fırat Yıldız, etkinlik için sert kabuklu meyvelerin çekirdeklerini tercih ettiklerini söyledi.

Ağaçlandırmanın önemine dikkati çekmek istediklerini belirten Yıldız, "Yıl boyu bütün gönüllü arkadaşlarımızın tükettikleri meyvelerin çekirdeklerini uygun koşullarda sakladıktan sonra doğa ile buluşturuyoruz. Etkinlikteki amacımız, ne kadar çok meyve çekirdeğini toprakla buluşturabilirsek bizim için mutluluk. Bu çekirdeklerden biri bile ağaca dönüşürse, biz o meyveden yiyebilirsek, bizim için mutluluk verici bir etkinlik olarak tarihe geçecek." dedi.

Ahbap gönüllülerinden Yaser Mert ise insanlığa faydalı olma çabasından ötürü Ahbap Derneğine üye olduğunu ve 2 yıldır etkinliklere katıldığını bildirdi.

Toprakla buluşturdukları meyve çekirdeklerinin bütün canlılar için önemli olduğunu belirten Mert, "Hem çocuklarımız hem diğer canlılar için birer anıt niteliğinde bir şeyler bırakmak bizim için çok güzel bir duygu." diye konuştu.(AA)

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022, 19:49