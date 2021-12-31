Dogo Argentino cinsi köpek yakalandı

Çorum’da bir ilkokulun yakınlarında başıboş dolaşan Dogo Argentino cinsi köpeğin tehlike oluşturacağını düşünen duyarlı vatandaşlar, Çorum Belediyesi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Bölgeye giden Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, sahipsiz köpeği bulabilmek için sokak sokak aradı. Mahalle içerisinde görülen Dogo Argentino cinsi köpek, ekipler tarafından kimseye bir zarar vermeden yakalanarak Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

Çorum Belediyesi Veteriner Hekimi Mehmet Gültekin, Çorum’da vatandaşlar tarafından Pitbull ve Dogo Argentino gibi tehlikeli hayvanlarla ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi. Sokakta başıboş dolaşan köpeklerin ekipler tarafından yakalandığını, barınakta oluşturulan özel bölümde bu hayvanları tuttuklarını açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde geçtiğimiz günlerde kabul edilen yasaya göre, tehlikeli ırk olarak belirtilen köpeklerin göre kısırlaştırılması gerekiyor. 14 Ocak’a kadar kısırlaştırılmayan tehlikeli köpeklerin sahiplerine para cezası uygulanacak. Bu kurala uymayan köpek sahiplerine, 11 Bin TL para cezası verilecek.