‘Doğu Akdeniz'de yanlış yerde doğalgaz arıyoruz’

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, Doğu Akdeniz’de yanlış yerde doğalgaz arandığını belirterek, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız anlaşılmaz bir şekilde önce Kıbrıs adasının doğusunda sonra kuzeyi daha sonra da yakın batısında gereksiz sondajlar yaparak vakit kaybetmiştir” dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, parti olarak hükümeti ikaz etmelerine rağmen yanlışta ısrar edildiğini ifade ederek, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 26 Mayıs’ta Fatih sondaj gemisinin 29 Mayıs 2020’de Boğazlardan geçerek Karadeniz’de Petrol ve Doğalgaz aranması için sefere çıktığını bir Tweet ile duyurmuştu. Bu haber, bir şekliyle Doğu Akdeniz’de yapılan veya yapılıyormuş gibi gösterilen doğalgaz aramalarının yavaşlatıldığı veya durdurulduğu anlamını taşımaktadır. Zira daha çok yakın bir geçmişte, 27 Şubat 2020’de Cumhurbaşkanımız Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetlerini hızlandırmak için “Sertao” adı verilen üçüncü sondaj gemisinin alındığını bizzat beyan etmiştir. Üçüncü gemiye ihtiyaç var denilip, satın alındıktan sonra Fatih gemisinin Karadeniz’e gönderilmesi oldukça manidardır” dedi.

‘KARADENİZ’DE MİLYARLAR HARCANMIŞ, SONUÇ ALINAMAMIŞTIR’

Karadeniz'de yapılan arama çalışmalarından bugüne kadar bir sonuç alınamadığını da vurgulayan Taş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Karadeniz bölgesinde Türkiye’ye ait alanlar, TPAO ortaklığıyla, Sinop ve Trakya hizasındaki ruhsatlar Petrobras şirketine, Kastamonu ve Samsun kıyı bölgeleri de Exxon Mobil şirketine aramalar için verilmişti. Ayrıca BP şirketiyle ortak Sürmene ve Hopa civarında iki derin kuyu araştırması da yapılmıştır. Sürmene açıklarında 2011 yılında Sürmene 1 adı verilen kuyuda 5645 metreye inilmesine ve sadece bu bölgede dört milyar dolar harcanmasına rağmen sonuç alınamamıştır.

2014’te dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın ifadesine göre, 28'i yerli 17'si yabancı olmak üzere 45 petrol şirketinin Türkiye'nin kara ve deniz alanlarında yaklaşık 301 bin kilometrekarelik alanda 226 adet sondaj gerçekleştirdiğini, 188 kuyu açıldığını beyan etmiştir. Maalesef sonuç alınamamıştır. 2017 tarihinde dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Karadeniz’de çalışmaların yeniden başlayacağını beyan etmişse de sonuç çıkmamıştır.

‘DOĞU AKDENİZ’DE ÇALIŞMALAR DURDURULDU MU?’

Karadeniz Doğalgaz ve Petrol bakımından umutsuz gözükürken, Fatih gemisinin Doğu Akdeniz’deki çalışmaları bırakıp Karadeniz’e gönderilmesi, sade vatandaşı oyalamaktan başka bir anlam taşımamaktadır. Hükümetimiz Doğu Akdeniz’deki çalışmaları neden yavaşlattığını ve/veya durdurduğunu kamuoyuna açıklamak mecburiyetindedir.

‘HÜKÜMET DOĞU AKDENİZ’DE YANLIŞ YERLERDE ARAMALAR YAPTI!’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız anlaşılmaz bir şekilde önce Kıbrıs adasının doğusunda, sonra kuzeyi daha sonra da yakın batısında gereksiz sondajlar yaparak vakit kaybetmiştir. Esas aranması gereken alan çeşitli TV ve basın yoluyla partimiz tarafımızdan bildirilmiş olmasına rağmen Hükümetimiz yanlışta ısrar etmiştir. Bu durum da ayrıca ilgililerce sorgulanmalıdır.”