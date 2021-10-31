Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz yarın Çorum’da

EROL TAŞKAN

Doğu Türkistan’da zalim Çin’in toplama kamplarında kalan ve tarifsiz mağduriyetler yaşayan kardeşlerimizin kurduğu platform, yaşananları Çorumlular’a anlatacak.

Doğu Türkistan için Anadolu Seferi sloganıyla Anadolu illerini ziyaret ederek, Çin zulmünü en açık çıplaklığı ile birinci ağızdan anlatan platform üyeleri, yarın saat 13,00’te Hürriyet Meydanı’nda basın açıklaması yapacak.

Yaşanan zulmün fotoğraf sergisi ile dile geleceği buluşmada, Doğu Türkistan için imza kampanyası da düzenlenecek.

Platform üyeleri yarın akşam saat İHH Çorum Şubesi’nde saat 19:00’da düzenlenecek konferansla, Çin’in yıllardır uyguladığı katliam ve işkencelerin boyutu gözler önüne serilirken, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin Türkiye’den beklentileri de dile getirilecek.