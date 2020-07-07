‘DOKAP, Çorum için tarihi fırsat’

RECEP MEBET

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi bilgilendirme toplantısı dün Çorum’da gerçekleşti.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcıları Recep Yüksel, Tamer Orhan ve Murat Çağrı Erdinç, İlçe Kaymakamları ve Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, bazı daire müdürleri, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının açılışında kürsüye davet edilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Mustafa Çiftçi ve Milletvekili Erol Kavuncu katılımcılara hitaben birer konuşma yaptılar.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Yusuf Mengi’nin de bir sunum yaptığı toplantıda söz alan konuşmacılar, DOKAP’ın Çorum’un kalkınması ve gelişimini sürdürmesi açısından tarihi bir fırsat olduğunu vurguladılar.

AŞGIN: ‘ÇORUM, DOKAP’TAN NASİBİNİ ALMALI’

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 2020 yılı bütçesinin 4,5 milyar TL olduğunu belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Çorum, DOKAP’tan hak ettiği payı almalı” dedi.

Düzenlenen bilgilendirme toplantısında kürsüye gelen Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi’nin bu yıl ki bütçesinin ise 509 milyon TL olduğunu belirterek, “DOKAP’ın devasa bütçesi, üye tüm illere nüfus ve gelişmişlikleri ölçüsünde adaletli bir şekilde dağıtıldığında muazzam bir kaynak teşkil edecektir” diye konuştu.

“Konuyla ilgili araştırmalarımızda Belediyelerin pek çok altyapı projesini DOKAP aracılığıyla yaptıklarını gördük” diyen Aşgın, Çorum’un bugüne kadar kalkınma birliklerinden hak ettiği payı alamadığı görüşünü dile getirdi.

OKA proje destekleri konusunda da Çorum’un geride kaldığına inandığını vurgulayan Aşgın, “Kırsaldan kente, tüm alanlarda Çorum’u kalkındırmak için hep birlikte hareket etmeliyiz. Tüm renklerle el ele, gönül gönüle verdiğimizde geleceğe daha güçlü yürüyeceğimize inanıyorum. Çorum’un geleceğinin aydınlık olmasını diliyor, Çorum’un DOKAP kapsamına alınması kararından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Milletvekilimiz Erol Kavuncu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KAVUNCU: ‘ÇORUM’U HAK ETTİĞİ YERE BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ’

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, “DOKAP imkanları doğrultusunda Çorum’u hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız” dedi.

“Bölgesinin yıldızı konumunda olan Çorum’un, gelişim ve kalkınmasını sürdürmesi, halkın talep ve beklentilerinin gerçeğe dönüşmesi açısından DOKAP’a dahil edilmemiz memnuniyet verici tarihi bir gelişme” diyen Erol Kavuncu, konuyla ilgili kararından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını ifade etti.

Diğer bölge illerine bakıldığında Çorum’un DOKAP’a dahil edilmesinde geç bile kalındığını savunan Kavuncu, “Bölgede nüfus ve coğrafi özellikler bakımından Samsun haricindeki tüm illerden daha önde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu nedenle biz biraz geciktik ve bu gecikmişliğin telafisinin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Valimizin öncülüğünde DOKAP imkanlarından adil bir şekilde istifade edeceğimize inanıyoruz. Böylece Çorum’u hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız” diye konuştu.

ÇİFTÇİ: ‘KISA SÜREDE AÇIĞI KAPATMAYI İSTİYORUZ’

Vali Mustafa Çiftçi, DOKAP üyesi diğer illerle Çorum arasındaki açığı kısa sürede kapatmayı arzu ettiklerini söyledi.

DOKAP bilgilendirme toplantısında kürsüye gelen Mustafa Çiftçi, Çorum’un tarihi, turistik zenginliğinin yanı sıra tarım ve sanayi potansiyeline ilişkin istitastiki bilgiler verdi.

Daha önce 8 il ile başlayan DOKAP’ın Tokat’ın ardından Çorum ve Amasya’nın da dahil edilmesiyle 11 ile ulaştığını anlatan Vali Çiftçi, GAP, DAP, KOP’un da dahil olduğu 4 ayrı kalkınma idaresine dahil il sayısının toplamda 43 olduğunu kaydetti.

Çorum’un DOKAP’tan talep ve beklentilerinin büyük olduğunu vurgulayan Çiftçi, toplantıya davet edilen kurum ve kuruluşların yöneticilerinden projelerini bir an önce hazırlayıp sunmalarını beklediklerini ifade etti.

“DOKAP üyesi bölge illeri ile aramızdaki açığı kapatmak için hep birlikte gayret edelim” diyen Vali Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum’un DOKAP’a dahil edilmesi yönündeki kararının hayırlara vesile olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantı, yapılan sunumların ardından katılımcıların görüşlerinin alınması ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.