DOKAP sözleşmeli uzman alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 6 adet sözleşmeli uzman ve diğer sözleşmeli personel alımı yapacak.

Personel alımı için başvurular 16 Ağustos 2021 tarihinde başlayıp 7 Eylül 2021 tarihinde bitecek. 27 - 29 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek sözlü mülakata girmeye hak kazananların listesi ve sınav saatleri www.dokap.gov.tr adresinden ilan edilecek.

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