DOKAP sözleşmeli uzman personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 03/06/2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 11/09/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5286 karar sayılı Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan 2 (iki) sözleşmeli uzman personel alımı gerçekleştirilecektir.

Adaylar başvurularını 17/11/2021 - 07/12/2021 tarihleri arasında e-Devlet Kapısında yer alan “DOKAP- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

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