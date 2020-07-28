DOKAP’ta proje istişaresi

FATİH AKBAŞ

Çorum heyeti Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Bilgin’i ziyaret etti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Çorum’un da geçtiğimiz aylarda dahil olduğu Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığını ziyaret ederek şehrin birçok alanda gelişimine katkı sağlayacak projelerle ilgili çeşitli istişarelerde bulundular. Başkan Aşgın, ziyaretin anısına Mustafa Kemal Bilgin’e hediye verdi.

DOKAP Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Bilgin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çorum heyetine teşekkür etti.

13 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2538 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın kapsadığı illere Amasya ve Çorum da dâhil olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020, 19:07