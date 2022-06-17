DOKAP’tan Çorum’a 6 milyon liralık destek

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, 2022 yılında Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)'a sunulan ve uygun görülen projelerle Çorum’a 6 milyon liralık destek sağlandığını açıkladı.

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’un da dâhil olduğu Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ndan 2022 yılında destek alan projelerin iş birliği protokollerini imzaladı. Programda ayrıca DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve proje sahibi kurumların yöneticileri de katıldı.

DOKAP tarafından onaylanan projelerin Çorum’a hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Çiftçi; “Bildiğiniz gibi 13 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2538 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP BKİ) kapsadığı illere Çorum’da dahil oldu. DOKAP’tan toplam 11 ilimiz yararlanıyor. Çorum’da 2022 yılında DOKAP kapsamında İl Özel idaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün hazırladığı projelere toplam 6 milyon lira destek verilecek.” dedi

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Çiftçi, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay tarafından destek verilen projelere ilişkin protokol anlaşması imzalandı.

İşte DOKAP’ın destek vereceği projeler;

“İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İskilip Ziraat Odası Başkanlığı: Dondurarak Sebze Meyve Kurutma Tesisi Projesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Tasarım Beceri Atölyeleriyle Gelecekte Mesleki Eğitime Projesi ve Psikolojik İlk Yardım ve Travma Önleme Merkezi Projesi

Çorum İl Özel İdaresi: Çorum Merkez Hacıahmetderesi Köyü Küçük Ölçekli Sulama Göleti Derivasyon ve Sulama Tesisi Projesi

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022, 12:16