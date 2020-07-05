Dolcediva Mobilya açıldı

M.BURAK YALÇIN

Süleyman Şengül ile Sinan Yılmaz’ın sahibi olduğu “Dolcediva Mobilya” önceki gün hizmete açıldı.

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi Numara 242’de hizmete giren işyerinin açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve çok sayıda davetli katıldı.

Kurdele kesiminin ardından Dolcediva Mobilya dualarla hizmete açıldı.

İşletme sahiplerinden Süleyman Şengül, 20 yıldır sektörün içerisinde olduğunu, açılışa özel yüzde 50’ye varan indirimler yaptıklarını belirterek, “Mutfak ürünleri, aksesuar, köşe takımları, mutfak bank takımları, avize ve ahşap saat çeşitleri gibi zengin ürün yelpazemizle Çorumluların hizmetindeyiz. Tüm hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz” dedi.

Çeşitli ikramların ardından açılış sona erdi.