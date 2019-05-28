‘Dolu hasarını dert etmeyin’

RECEP MEBET

ERK Garaj Araç Koruma, Kaplama ve Yenileme firması, dolu hasarlarının onarımı ve boyasız göçük düzeltme işlemleriyle araç sahiplerinin hizmetinde.

Auto Life Center (ALC) Çorum Yetkili Servis Merkezliği’ni de bünyesinde bulunduran firma, geçtiğimiz Cuma günü Çorum ve Amasya’da yaşanan şiddetli dolu yağışının ardından afetzedelerin akınına uğramaya başladı.

Otomotiv sektöründeki çeyrek asırlık tecrübe ile faaliyetlerini sürdüren ERK Garaj İşletmecisi Fatih Kankurdan, sürücülere seslenerek, “Dolu hasarlarını dert etmeyin” dedi.

Çorum’da meydana gelen dolu yağışı ve sel hadisesinin hayatı olumsuz etkilediğini belirten Fatih Kankurdan, araçların kaportalarında oluşan hasarı boyasız göçük düzeltme işlemleriyle onardıklarını söyledi.

Sigorta şirketlerince karşılanan bu işlem sayesinde araçların orijinalliğinde ve değerinde herhangi bir kayıp söz konusu olmadığını vurgulayan Kankurdan, alanında uzman teknisyenlerce özel alet ve tekniklerle gerçekleştirilen uygulamanın büyük beğeni topladığını kaydetti.

Kankurdan, “Çorum’da yaşanan felaketin ardından araçlardaki hasarların onarımı için servis merkezimizdeki eğitimli, sertifikalı ve alanında uzman teknik kadromuzla, anlaşmalı 23 sigorta şirketi ve 6 ulusal filo kiralama şirketinin yanı sıra bölgemizdeki tüm araç sahiplerine hasar tespit ve onarım hizmeti sunuyoruz” diye konuştu.

“Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak isteyen herkesi Çorum Sanayi Sitesi Küçük Sanayi Caddesi numara 82’deki 250 metrekarelik servis merkezimize bekliyoruz” diyen Kankurdan, yaptığı yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verdi:



BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME

“Kaporta yüzeyinde, dış etkenler (taş, dolu vs.) sonucunda oluşan göçüklerin, boyasız düzeltme tekniğiyle, aracın eski görünümünü yeniden kazandırılması işlemine Boyasız Göçük Düzeltme (Paintless Dent Repair: PDR) denilmektedir.

PDR Boyasız Göçük Düzeltme işleminin en büyük avantajı, boya kullanılmamasıdır. Böylelikle araç, orijinalliğini yitirmeden, değer kaybına maruz kalmadan hasarın eski haline getirilmesi mümkündür. Panellerin arkasına ulaşılarak, özel teknik, alet ve edevatlarla ciddi bir ustalık gerektiren bu uygulama, dünya üzerindeki birçok ülkede başarıyla uygulanan bir tekniktir. Ülkemizde de kullanılmaya 2005'li yıllarda başlanmıştır. PDR onarım tekniğinde başarı oranı %85-%95 civarındadır. Sabır, yüksek konsantrasyon ve temel teknik bilgiler gerektiren özel bir kaporta onarım tekniği, estetik yüz operasyonuna benzetilebilir. Bu nedenle de hata toleransı maalesef yoktur.

Bölgesel meteorolojik dolu yağışları ile birlikte araçlar üzerinde meydana gelen kaporta hasarlarının bertarafı ve ikamesinde kullanılan bu teknik sayesinde, ülke ekonomisine yüksek miktarda ekonomik katkı sağlanmaktadır.

Ülkemizin otomotiv satış sonrası hizmetler alanında ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olan TOBFED de ülke ekonomisine katkı amacıyla, nitelikli işgücü istihdamında ve eğitiminde belirli projeler kapsamında Boyasız Göçük Düzeltme Teknisyenleri yetiştirilmesi suretiyle katkı sağlamaktadır.

Bölgesel dolu yağışları ile birlikte araç sahiplerinin onarımlar için dikkat etmesi gereken bazı önemli hususların altına çizmekte fayda görmekteyim. Özellikle bu onarım tekniğine hakim, deneyimli, tecrübeli ve eğitimli onarımcılara araçlarının teslim edilmesi son derece önemli. Merdiven altı, çantacı tanımları ile il il gezen, kayıt dışı istihdam ve gelir kaynağı elde eden bir takım uygulamacılara ekonomik değeri yüksek araçlarınızı emanet etmekten mutlaka sakının. Çorum ve bölgemiz bu konuda sanayisi ve iş gücü anlamında bu yeterliliğe sahip. Dışarıdan gelen firma veya ustalarla başlatılan onarım süreçlerinde, kasko sigorta hasar tazminatlarının tahsilinde senet ve benzeri ödeme karşılıkları talep edilerek işlem yapanlara, sigorta şirketleri anlaşması olmadığı halde anlaşmalı gibi gösterilen kurum ve kuruluşlara dikkat edilmesi de gerekli. Araçların onarımları, onarım sonrası hasar tazminatları gibi alanlarda karşılaşılan sorunlar daha sonra ciddi hukuksal süreçler doğurabilmektedir.

Bu vesile ile aynı zaman diliminde, Çorumumuzda, Amasya'da, Çankırı'da ve Kastamonu'nun muhtelif coğrafyalarında meydana gelen meteorolojik dolu yağışlarından etkilenen, zarar gören, motorlu araç sahiplerine, tarımsal faaliyet gösteren çiftçilerimize ve sel su baskınlarına maruz kalan halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.”