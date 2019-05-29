Dolu yağışı GES’lere de zarar verdi

HURŞİT BOZKURT

Geçtiğimiz gün gerçekleşen dolu yağışı ekili tarım arazilerinin yanı sıra Güneş Enerji Santralleri'ne de hasar verdi.

Ceviz büyüklüğünde görülen dolu, kimi bölgelerde daha da büyük hale gelirken, güneş enerji panellerini ve çevredeki araçların camlarını parçaladı. Çok sayıda güneş paneli zarar gören GES yatırımcıları, zararlarını gidermek, enerji üretemez hale gelen panelleri sağlamlarıyla değiştirerek, enerji üretimine devam edebilmenin çabasını yaşıyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2019, 14:12