RECEP MEBET
Çorum’da dün aniden bastıran dolu yağışı, araç sahiplerine korku dolu anlar yaşattı.
Ramazan Ayı içinde yaşanan afeti hatırlayan sürücüler, araçlarını korunaklı yerlere çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Buharaevler Mahallesi’ndeki kapalı pazar yeri de araç sahiplerinin akınına uğradı. Pazar alanında yer kapmaya çalışan sürücüler, kısa süreli yağışın ardından rahat bir nefes aldı.
Doludan kaçanlar pazar yerine sığındı
Çorum’da dün aniden bastıran dolu yağışı, araç sahiplerine korku dolu anlar yaşattı.
RECEP MEBET
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