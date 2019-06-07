Doludan kaçanlar pazar yerine sığındı

RECEP MEBET

Çorum’da dün aniden bastıran dolu yağışı, araç sahiplerine korku dolu anlar yaşattı.

Ramazan Ayı içinde yaşanan afeti hatırlayan sürücüler, araçlarını korunaklı yerlere çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Buharaevler Mahallesi’ndeki kapalı pazar yeri de araç sahiplerinin akınına uğradı. Pazar alanında yer kapmaya çalışan sürücüler, kısa süreli yağışın ardından rahat bir nefes aldı.