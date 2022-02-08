Doludan zarar gören çiftçilere destek

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, dolu ve sel baskınlarından zarar gören üreticilere 5 milyon lira hibe verileceğini açıkladı.

Afet gören köylerin muhtarları ve Ziraat Odası delegeleri ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Pankobirlik Başkanı Ahmet Pehlivan ve Karadenizbirlik Kooperatif Başkanı Ali Bardakçı’nın katılımı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, “Cumhurbaşkanlığı Afet İşleri’nden 5 milyon TL ödenek geldi. Bu ödeneği, yağlık ayçiçeği tohumu alarak dolu ve sel baskınlarından zarar gören üreticilere dağıtacağız. Bu toplantıda Çorum merkez ve ilçelerinde 48 köyde doludan zarar gören çiftçilere nasıl dağıtım yapacağımızı belirleyeceğiz. Burada sizlerin görüşleri önemli. Kurum olarak en iyiyi ve en güzeli yapmaya gayret gösteriyoruz.” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ise, “Dolu afetinden zarar gören çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtarak bir nebze olsun katkı sunmayı hedefledik. Üreticilerimiz adına bu desteğin Çorum'a gelmesine katkı sunan herkese teşekkür ederim.” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2022, 19:14