Dört ülke bu düğünde buluştu

EROL TAŞKAN

Almanya’da gurbetçi olarak Ford Fabrikası’nda çalışan hemşehrimiz Metin Şirin ve Yozgatlı İsmail Güner’in evlatlarının dünya evine girdiği düğün, dört ayrı ülkede bulunan dostları buluşturdu.

Almanya’nın Köln kenti Ford fabrikasında uzun yıllar işçi temsilciliği UID ve Köln belediye uyum meclis üyeliği yapan Metin Şirin-Hülya Şirin çiftinin oğulları Burak, Yurdagül-İsmail Güner çiftinin kızları Zeynep Güner ile evlendi. Köln Optimum Event salonunda yapılan düğün merasimine yoğun katılım oldu.

Ford fabrikası yöneticileri çalışma arkadaşlarının yanı sıra AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, UID genel başkanlarından Süleyman Çelik, IGMG, Ditib, Cem evi dernekleri, iş insanları, bankacılık ve finans çevreleri Duisburg Belediye Encümen ve Köln Uyum Meclis üyeleri Metin Şirin ve dünürü İsmail Güner’i yalnız bırakmadılar.

Takı öncesi davetlilere hoş geldin diyen Metin Şirin kendisini yalnız bırakmayan tüm dostlarına yaptığı teşekkür konuşmasında şunları dile getirdi, “Uzaktan yakından düğünümüze teşrif eden akrabalarımız yakınlarımız dostlarımız Belçika’dan Fransa’dan Almanya’nın farklı şehirlerinden gelen akrabalarımız arkadaşlarımız dostlarımız hepiniz hoş geldiniz. Allah sizlerden razı olsun. Güzel düğünümüze güzellik, mutluluğumuza mutluluk kattınız. Aramızda çok değerli kıymetli kardeşlerimiz var, siyasetçilerimiz var Köln belediyesinden ve çevreden beraber mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız var. Bu kutlu ve mutlu günümüzde ailelerimizi ve evlatlarımızı yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum.”

Hakimiyet, gurbet elde memleket rüzgarları estiren Şirin ve Güner ailelerini tebrik eder, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.