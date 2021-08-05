Dostlarımız kimlikleniyor

Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da da kedi, köpek ve gelincikler kimliklendiriliyor.

Kedi köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı protokol imzalandı.

Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilerek kayıt altına alınması yetkisinin devrine ilişkin protokole Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ve Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Serdar Doğan attı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “İlimizde sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilerek kayıt altına alınması faaliyetleri İl/İlçe Müdürlüklerimiz ve bu protokol çerçevesinde İl ve İlçelerde faaliyet gösteren Serbest Veteriner Klinikleri tarafından yürütülebilecektir. Sahipli köpeklerin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren bildirim süresi ve yaşına bakılmaksızın 31 Aralık 2021 tarihine kadar, kedi ve gelincik sahiplerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar yetki verilen serbest veteriner hekim ya da bağlı bulundukları İl/İlçe Müdürlüklerimize hayvanlarının kayıt altına alınması amacı ile başvurmaları gerekmektedir. Sahipsiz hayvanların, hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilerek sahiplendirilmesi durumunda, hayvanın sağlık karnesiyle sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurulacaktır.

Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç 60 gün içinde ev hayvanı sahibi, durumu İl veya İlçe Müdürlüğüne bildirecektir. Terk edilmiş hayvanı bulan kişiler, bu hayvanları sahiplenmek isterse başvurularını İl/İlçe Müdürlüklerine yapacaklardır. Kedi, köpek ve gelinciklere derialtı mikroçip uygulanacak, el terminali aracılığı ile okunabilecek, bundan böyle sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminali ile okunarak sahibi tespit edilebilecektir.

SOKAĞA TERK EDEN BELİRLENECEK

Çorum Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Serdar Doğan da, "Kedi ve köpeklerin kimliklendirilerek kayıt altına alınmasıyla birlikte kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşılar kayıt altına alınabilecek, hareket geçmişleri kontrol edilebilecek ve sokağa terk edilmiş kayıtlı kedi ve köpeklerin kime ait olduğu deri altına uygulanmış mikroçip okutularak tespit edilebilecek. Bu protokolün ilimize ve mesleğimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021, 18:12