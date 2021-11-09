'Dozer ihtiyacımız var'

M.BURAK YALÇIN

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Çetinkaya, Özel İdare’de 5 adet dozerin olduğunu belirterek, mevcut dozer sayısının yeterli olmadığını, dozere ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

İl Genel Meclisi Kasım ayı dokuzuncu toplantısını dün gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturum açılış yoklaması ile başladı. Yoklamanın ardından gündem maddelerine geçildi.

Toplantıda Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2022 mali yılı tahmini bütçesi görüşüldü.

8 MİLYON 270 BİN LİRALIK BÜTÇE TALEP EDİLDİ

Bütçe kalemleri hakkında bilgi veren Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Çetinkaya 8 milyon 270 bin liralik bütçe talep ettiklerini söyledi.

BEK: DOZER İHTİYACIMIZ VARSA ALALIM

Bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, yol işlerinde fazla yol alamadıklarını belirterek, “Talebimiz olduğunda ya araç yok ya da zaman yanlış oluyor. Kesin bir sebep oluyor. Dozer, greyder talep ediyoruz gelmiyor. İhtiyacımız varsa alalım. Asfalt olmayan köylerimiz var. Asfalt tesisimiz var. Köylerin asfaltını neden kendimiz yapmıyoruz. 2 yıldır köy yollarında KÖYDES olmasa ne yapacaktık acaba” dedi.

ÇETİNKAYA: İMKANLARIMIZ NİSPETİNDE GÖNDERİYORUZ

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Çetinkaya da Özel İdare’nin imkanları nispetinde çalıştıklarını ve araçları gönderdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: “5 adet dozerimiz var, yetmiyor. Bir dozer çalıştımı 15 gün çalışabiliyor. Asli yollarımızda yeterli ama vatandaştanda talep gelince yetişemiyor. Arızalandığında kimi zaman parçasını bulmak 15 gün sürüyor. Hem de eski, ihtiyacımız da var.”

TÜRKSAL HASSASİYET GÖSTERİLMESİNİ İSTEDİ

CHP İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal da planlama yapılırken ve programa alınırken biraz daha hassasiyet gösterilmesini istedi.

BEKTAŞ: GÜZEL BÜTÇEMİZ VAR, ÇITAYI YÜKSELTTİK

İl Genel Meclisi Mehmet Bektaş ise 2022 yılında ağırlığı içmesuyuna ve tarımsal sulamaya vereceklerini aktararak, “Kilittaşına hiç girmeyeceğiz. Bu sene çıtayı yükselttik. Güzel de bütçemiz var. Aciliyet gerektiren yerleri tabiki programa alacağız” diye konuştu.

ÇETİN: ÖZYOLU GRUP YOLU MAYIN TARLASINA DÖNDÜ

CHP Mecitözü İl Genel Meclis Üyesi Özcan Çetin de 2020 yılında Mecitözü’ndeki 7 km’lik Özyolu grup yolunun yapıldığını ve bu yolun 2021 yılında sathi kaplamasının yapılacağnı fakat iptal edildiğini vurgulayarak, “Bu yolu 17 köyümüz kullanıyor. Mayın tarlasına döndü. Mecitözü’nde menfez kalmadı. İlçeyi ayakta tutan Hisarkavak Köyü’nde ise hiç kilittaşı yok” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantı sona erdi.