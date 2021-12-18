Dr. Filiz Boran Pil Çalıştayı’na katıldı

Hitit Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Filiz Boran, Kayseri’de düzenlenen Pil Teknolojileri Çalıştayı’na katıldı.

Dr. Filiz Boran, ASPİLSAN Enerji tarafından 6’ncısı düzenlenen Pil Teknolojileri Çalıştayı’nda bir sunum gerçekleştirdi.

Boran, bataryaların elektrokimyasal performansının, grafen ve borofen gibi yeni nanomalzemelerle hâlihazırda kullanılan temel malzemelere oranla önemli ölçüde arttırılabileceğini söyledi. Bu yeni malzemelerin avantajlarının yanında, üretim süreçlerindeki zorluklar nedeniyle sahadaki uygulamalarının zor olabileceğini belirten Dr. Boran, bunun için mevcut sentezleme yöntemlerinin optimize edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

ASPİLSAN Enerji tarafından 6’ncısı düzenlenen Pil Teknolojileri Çalıştayı’nın son oturumunda, grafen ve borofen gibinanomalzemelerin enerji sektöründe kullanımı ele alındı. 15-17 Aralık tarihlerinde Kayseri’de düzenlenen etkinlikte, son oturum “Pil Hücre Üretiminde Alternatif ve İnovatif Hammadde Stratejileri” başlığıyla gerçekleştirildi.

ODTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Kadri Aydınol moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, konuşmacılar ve değindikleri konular şu şekilde sıralandı:

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Edip Bayram, bataryaların geri dönüşümü konusuna değindi. Firmaların, geri dönüşümü yapılacak malzemeleri seçerken konuyu maliyetler açısından ele alması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Bayram, ortalama bir elektrikli araçtaki bataryaların maliyetinin %60’ını pil hücrelerinin teşkil ettiğini belirtti. Doç. Dr. Bayram, hücrelerin maliyetindeki en büyük paya sahip bileşenlerin, yüzde 42 ile katot, yüzde 30 ile seperatör ve yüzde 12 ile anot olduğunu ifade etti.

AKKİM Ar-Ge ve Ölçeklendirme Yöneticisi Tarık Durak, pil üretiminde kullanılan malzemelerde, doğal kaynaklara yönelmenin öneminden bahsetti: “Hammadde kaynağı bulurken önemli faktörlerinden biri de doğal kaynaklara yönelmek. Çünkü doğal olmayan kaynaklar bizi eninde sonunda onları kullanamamaya doğru itiyor. Örneğin sabah kobalttan bahsettik. Bunun yanında petrol türevlerinin çevreye getirdiği zarar, karbon ayak izi vs. gibi faktörlerden ötürü, bunların kullanımlarındaki sınırlandırmalar da aslında bize gelebilecek tehditleri gösteriyor”. Durak, bu noktada, ağaç liflerinden çeşitli proseslerle elde edilebilecek karboksimetil selülozun (CMC), pil bileşeni olarak kullanımını anlattı.

NANOGRAPHENEX Direktörü Nilüfer Erdoğan, grafen malzemeler ile ilgili bir sunum yaptı. Grafenin, bal peteği formunda dizilen karbon atomlarından oluştuğunu ve tek atom kalınlığında olduğunu söyleyen Erdoğan, bu malzemeyi muadillerine göre üstün kılan özelliklerini şu şekilde sıraladı: “Çelikten daha güçlü, yüzde 97 oranında ışık geçirgenliğine sahip, gümüşten daha iletken, kâğıttan daha hafif ve kauçuktan daha esnek bir malzeme.”

AEROFEN Ar-Ge Müdürü Ahmet Özkan, enerji sektörü de dahil olmak üzere, grafenin, farklı alanlardaki kullanımını anlattı. Özkan, grafenin, bataryaların ağırlığını ve askeri ürünlerin radar görünürlüğünü azaltmak amacıyla kullanılabileceğini ifade etti.