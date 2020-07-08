 Dr. Sadık Ahmet Caddesi yenileniyor

Çorum Belediyesi Dr. Sadık Ahmet Caddesinin asfaltını yeniliyor. Yolda başlatılan kazı çalışmalarının ardından asfalt çalışması tamamlanacak.

Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde yeni asfalt serimini, yıpranmış ve aşınmış yollarda da yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ulukavak Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesinde bozulan yolların onarıldığını ifade etti. 950 metre uzunluğa ve 14 metre genişliğe sahip olan caddedeki kazı çalışmalarının tek şeritte başladığını dile getiren Başkan Aşgın, "Araç trafiğinin yoğun olduğu Dr. Sadık Ahmet Caddemizdeki çalışmaları büyük bir hızla tamamlıyoruz. Buharaevler Caddesi Kavşağından Osmancık Caddesi Kavşağına kadar devam edecek olan çalışmamızda önce dolgu ve mekanik malzeme serimi yapıyoruz sonrasında ise asfalt serimini gerçekleştirip caddeyi en kısa süre içerisinde tekrar trafiğe açmayı planlıyoruz.” dedi.

Aşgın, asfalt çalışmalarının şehrin birçok noktasında devam edeceğini de sözlerine ekledi.



