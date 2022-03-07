Dr. Turhan Kılıçcıoğlu anıldı

M.BURAK YALÇIN

Önceki dönem Çorum Belediye Başkanlarından Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, vefatının 28. yıldönümüde Ulu Mezarlıkta bulunan kabri başında dualarla anıldı.

CHP İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen anma programına CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, CHP’li bazı belediye meclis ve il genel meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Anma programında konuşma yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde hiçbir mahalleyi ayrım etmeden hizmet yaptığı belirterek, rahmetle andığını söyledi.

Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz de genelde ve yerelde iktidar olarak Kılıçcıoğlu’nun izinden gitmeye devam edeceklerini kaydetti.

Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi Fikrettin Çıplak da Kılıçcıoğlu’nun farklılıkları bir halının desenlerinin güzellikleri gibi gören bir başkan olduğunu ifade etti.

Fikrettin Çıplak’ın yaptığı duanın ardından anma programı sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022, 13:10