Drone denetiminde 10 sürücüye 3 bin 140 lira ceza kesildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği personelince drone ile trafik denetimi yapıldı.

İskilip yolu üzerinde drone ile hatalı sollama ve şerit ihlali denetimi yapılırken, Karayolları Trafik Kanununun 54/1-a maddesine istinaden 10 araç sürücüsüne 3.140 TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “il genelinde trafik düzeninin sağlanması, araç ve yaya güvenliğinin korunması amacıyla drone ile denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” denildi.