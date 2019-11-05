DSİ Çorum’da 26 sürekli işçi alacak

FATİH BATTAR

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nce, 500 sürekli işçi alınacak. DSİ 5.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olan Çorum, Ankara, Çankırı, Bolu, Düzce ve Kırıkkale illerine toplam 26 kişi alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İşkur) il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak. DSİ'nin talebi İşkur'un açık kamu ilanları bölümünde dün ilan edildi ve 5 gün kalacak.

Göreve alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, treyler operatörü, operatör, usta ve sondaj işçisi olarak görev yapacak.