DSİ'den Çorum'a 144 milyon liralık yatırım

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Devlet Su İşleri tarafından 2020 yılında Çorum'a 144 milyon 310 bin TL yatırım yapıldığını açıkladı.

DSİ yatırımları hakkında açıklamada bulunan milletvekili Erol Kavuncu, 2020 yılı yatırım programında inşaat aşamasında 8 gölet, 11 sulama şebekesi yapımı, 5 taşkın koruma tesisi, 4 içme suyu ve 2 arazi toplulaştırma işi bulunduğunu hatırlatarak, "Bunlardan, 4 gölet, 4 sulama şebekesi yapımı, 2 taşkın koruma tesisi, 1 içme suyu tesisi ve 2 arazi toplulaştırma işinin inşaat aşaması devam etmektedir. 1 gölet, 2 sulama şebekesi ve 2 taşkın koruma tesisinin inşaatı yapılan çalışmalar neticesinde tamamlanmıştır. Diğer işlerin ise en kısa zamanda ihaleleri yapılarak inşaatlarına başlanılacaktır. 2020 yılı başında Çorum'a ayrılan ödenek 34 milyon 138 bin 829 TL iken verilen ödeneklerle bu rakam 144 milyon 310 bin TL’ye yükseltilerek neredeyse 5 katına çıkmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. Çalışmalar hızla devam etmektedir" dedi.

"Çorum'da da yeraltı barajı ve suni besleme projesine yönelik sahada tespit ve etüt çalışmaları yapılıyor"

Tarım ve Orman Bakanlığının kuraklığa karşı kurmayı planladığı yeraltı barajları ile ilgili de değerlendirmede bulunan Kavuncu, "2010 yılında İskilip ilçesinde yeraltı barajı yapılarak işletmeye alınmıştır. Yeraltı Barajı ile 2010 yılından itibaren İskilip ilçe merkezine yıllık 1,10 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmektedir. Yeraltı barajları ile ilgili basında yer alan rakamlar nihai rakamlar değildir. Tüm diğer illerde olduğu gibi Çorum'da da yeraltı barajı ve suni besleme projesine yönelik sahada tespit ve etüt çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen uygun yerler proje kapsamına alınarak fiili çalışmalara başlanılacaktır" ifadelerini kullandı.

DSİ yatırımları hakkında da bilgiler veren Kavuncu, "Koçhisar Barajı 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattı ile Koçhisar Barajından alınacak yıllık 12,12 milyon metreküp içme suyu 52 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Çorum şehir merkezine verilecektir. Proje bedeli 109 milyon 290 bin 279 TL’dir. Yılbaşında 1 milyon TL olan ödeneği 38 milyon 475 bin TL’ye çıkartılmıştır. Bugüne kadar 44 kilometrelik kısmın borusu sahaya indirilmiş, 20 kilometrelik kısmın borusu döşenmiştir. Çalışmalar hızla devam etmekte olup, 2021 yılı imalatların tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca, keşfi yaklaşık 45 milyon TL olan 60 bin metreküp günlük arıtma kapasiteli yeni arıtma tesisinin de inşaat ihalesi 2021 yılı içerisinde yapılacaktır. Tesislerin tamamlanmasıyla Çorum'un 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır" diye konuştu.

Dereboğazı Barajından alınacak yıllık 2,71 milyon metreküp içme suyunun 15 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Osmancık ilçe merkezine verileceğini dile getiren Kavuncu, isale hattının 18 milyon TL, günlük arıtma kapasitesi 12 bin metreküp olan Arıtma Tesisinin 45 milyon TL keşif bedeli ile yatırım programında yer aldığını belirtti. Kavuncu, inşaat ihalelerinin en kısa zamanda yapılacağını bildirirken 2018 yılında 18 milyon TL'ye yapılan Dereboğazı Barajının su tutmaya başlandığını belirtti.

63 bin 700 dekar arazi suyla buluşacak

Tımarlı Sulaması 2. Kısım projesiyle Bayat, İskilip ve Uğurludağ ilçelerinde 63 bin 700 dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını anlatan Kavuncu, "Proje bedeli 252 milyon TL’dir. Sene başı 17 milyon TL olan ödeneği 60 milyon TL’ye çıkartılmıştır. Çalışmalar hızla devam etmekte olup, 2021 yılı sulama sezonu başlangıcına kadar yaklaşık 25 bin dekar arazinin şebeke imalatlarının tamamlanarak sulamaya hazır hale getirilmesi planlanmaktadır. Alaca'da 75 bin 680 dekar zirai arazinin yağmurlama ve damlama olarak cazibeli şekilde sulanmasını sağlayan Koçhisar Sulaması projesinin geçici kabulü yapılmıştır. Proje bedeli 175 milyon TL olup, yıllık 60 milyon TL net gelir artışı sağlanacaktır. Projenin devamı 42 bin 670 dekar alanın ise pompajlı olarak sulanması için Koçhisar Sulaması 2. Kısım işinin ise 11 Ocak'ta inşaat ihalesi yapılmış olup, 2021 yılında inşaatına başlanılacaktır" şeklinde konuştu.

Kavuncu, projeler hakkında şu bilgileri verdi:

"Mecitözü-Bayındır Göleti ve Sulaması projesi ile Bayındır köyüne ait 4 bin 10 dekar tarım arazisinin kapalı borulu şebeke ile yağmurlama ve damlama olarak sulanması sağlanacaktır. Göletin sene başı 1 TL olan ödeneği yıl içinde 7,5 milyon TL’ye çıkartılmıştır. İş tamamlanmıştır. Sulamaya ait kapalı borulu şebekede 2018 yılında tamamlandığından dolayı hazır durumda olup, gölet inşaatı da bitirilerek su tutulacak ve 2021 yılı sulama dönemi başlangıcında çiftçilerin kullanımına sunulacaktır. Böylece yatırım faydaya dönüşecektir. Toplam proje bedeli 11 milyon 860 bin TL’dir. Osmancık-İncesu Göleti ve Sulaması projesi ile İncesu ve Kargı köylerine ait toplam 8 bin 420 dekar tarım arazisinin kapalı borulu şebeke ile yağmurlama ve damlama olarak sulanması sağlanacaktır. Sene başı 1 TL olan ödeneği yıl içinde 9,5 Milyon TL’ye çıkartılmıştır. Çalışmalar hızla devam etmekte olup, yüzde 61 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2021 yılında imalatların tamamlanması hedeflenmektedir. Su kaynağı olan İncesu Göleti 2018 yılında inşa edilmiş olup, su tutulmuştur. Toplam proje bedeli 47 milyon 140 bin TL’dir. Oğuzlar Göleti ve Sulama projesiyle Oğuzlar ilçesine ait bin 780 dekar tarım arazisinin kapalı borulu şebeke ile yağmurlama ve damlama olarak sulanması sağlanacaktır. Sulama Şebekesinin inşaat ihalesi yapılarak 23 Ekim 2020 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. 2021 yılında imalatlara başlanılarak işin tamamlanması hedeflenmektedir. Su kaynağı olan Oğuzlar Göleti 2018 yılında inşa edilmiş olup su tutulmuştur."

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "İskilip-Derekargın Göleti ve Sulamasıyla ilçeye ait 3 bin 960 dekar tarım arazisinin kapalı borulu şebeke ile yağmurlama ve damlama olarak sulanması sağlanacaktır. Yer teslimi yapılan projenin 2021 yılında imalatlara başlanılarak işin tamamlanması hedeflenmektedir. Su kaynağı olan Derekargın Göleti 2017 yılında inşa edilmiş olup, su tutulmuştur. 1 milyon 250 bin TL'ye mal olacak Uğurludağ Başkışla Göleti ve Sulaması projesi ile 1,17 hektometreküp depolama hacmine sahip Başkışla Göletinin ve Uğurludağ ilçesine 2 bin 870 da tarım arazisinin kapalı borulu şebeke ile yağmurlama ve damlama olarak sulanması sağlanacaktır. Proje yapımı işinin ihalesi 16 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Çorum-Obruk Dutludere Sulaması Proje Yapımı 2. kısım proje ile Obruk Barajından temin edilecek su ile Dodurga, Laçin ve Osmancık ilçelerinin 58 bin 890 da arazisinin kapalı borulu şebeke ile yağmurlama ve damlama olarak sulanması sağlanacaktır. Proje yapımı işinin ihalesi 15 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Toplam proje bedeli 3 milyon 500 bin TL’dir. Ortaköy Pınarlı Göleti Sulaması proje ile Pınarlı Göletinden temin edilecek su ile Ortaköy ilçesine ait 730 da tarım arazisinin kapalı borulu şebeke ile yağmurlama ve damlama olarak sulanması sağlanacaktır. Yapım işinin ihalesi 12 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Toplam proje bedeli 2 milyon 500 bin TL'dir" dedi.

(İHA)