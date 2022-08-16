DSİ projeleri masaya yatırılacak

FATİH AKBAŞ

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca’yı ziyaret etti.

Ziyareti ile ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Erol Kavuncu, DSİ'nin Çorum’da devam eden ve planlanan yatırımları hakkında fikir alışverişinde bulunup değerlendirmeler yaptıklarını belirtti.

DSİ’nin önümüzdeki günlerde Çorum’da koordinasyon toplantısı yapacağını açıklayan Milletvekili Kavuncu, “Ayrıca önümüzdeki günlerde ilimizde, DSİ yatırım ve hizmetlerinin masaya yatırılacağı, Çorum DSİ Koordinasyon Toplantısı hakkında istişarelerde bulunduk. Kıymetli Genel Müdürümüze misafirperverlikleri ve ülkemize, ilimize yaptıkları, yapacakları önemli hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyorum”dedi.