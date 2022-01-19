DSİ’den 2021’de 292 milyonluk yatırım

Devlet Su İşleri (DSİ) 54. Şube Müdürlüğü, 2021 yılı faaliyetlerini açıkladı.

DSİ 54. Şube Müdürlüğü’nün, Çorum’da 2021 yılı içerisinde planlama, proje ve inşaat aşamasında olmak üzere toplam 72 adet projesi olduğu, 72 işin 6’sının yıl içinde tamamlandığı, 24 işin devam ettiği, 34 işin ihale edilecek durumda ve 8 işin de ihale sürecinin devam ettiği belirtildi.

2021 yılında Çorum’da toplam 292 milyon TL harcandığı, yıl sonu itibari ile DSİ'ye ait tesislerin sulama alanının 218.100 dekara çıkarıldığı belirtilen açıklamada şu bilgiler verildi:

Baraj ve Göletler

“İnşaat programında bulunan 6 adet baraj ve 2 adet gölet projesinden 4 adetinin yer teslimi yapılmış olup inşaat çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılının ilk çeyreğinde İnşaatı tamamlanan Mecitözü Bayındır Göleti yıl içerisinde işletmeye açılarak 4.010 dekar arazi suya kavuşturulmuştur. Yine daha önce sulama sistemi tamamlanmış olan 2.310 da arazi sulayacak olan Mecitözü Geykoca Göletinde gövde dolgusu tamamlanmış olup 2022 yılı sulama mevsimine yetiştirilmesi için tüm hızla çalışmalar devam etmektedir. Sungurlu İlçesinde, yıllık 6.3 milyon m³ içme suyu temini ve 31.720 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak Sungurlu Barajı, 1.450 dekar arazi sulayacak olan Diği Barajı ve 1.720 da arazi sulayacak olan Sungurlu Ortakışla Barajında çalışmalara devam edilmektedir.

Sulamalar

İnşaat programında bulunan 11 adet sulama projesinden 6 adetinin yer teslimi yapılmış olup inşaat çalışmaları devam etmektedir. Bu projelerinin tamamlanması ile 185 bin dekar daha arazi su ile buluşacaktır.

2021 yılında Salman Köyü Yeraltısuyu Sulaması işi tamamlanmış ve 1.100 da arazi sulamaya açılmıştır. 1.780 da arazi sulayacak olan Oğuzlar Barajı Sulaması ve 8.170 da arazi sulayacak olan Osmancık İncesu Göleti Sulaması inşaatlarında sona yaklaşılmış olup 2022 yılı sulama mevsimine yetiştirilmesi için çalışmalar tüm hızı ile devam etmektedir. 3.690 da arazi sulayacak olan İskilip Derekargın Barajı Sulamasında inşaatı devam etmektedir. Ayrıca 600 dekar arazi sulayacak olan Ortaköy Pınarlı Göletinin kapalı sistem sulama tesisi de tamamlanmak üzeredir. Çankırı ve Çorum İllerine hizmet edecek ve Çorum ilinde 63.700 da arazi sulayacak olan Tımarlı Sulaması işinde Çorum İli sınırlarında çalışmalar başlamış olup 30.000 da arazi sulamaya açılmış ve 2022 yılı sulama sezonuna kadar 15.000 dekar arazinin daha sulamaya açılması planlanmaktadır. Ayrıca 1.500 dekar arazi sulayacak olan Osmancık ilçesindeki Kamil ve Aşıkbükü sulama inşaatımızın da ihalesi yapılmış olup süreç devam etmektedir.

Kurumumuzun Planlama ve Proje programında bulunan 27 adet baraj, 7 adet gölet, 46 adet sulama şebekesi ile ileri vadede ilimizde 451.210 da arazinin daha sulanması sağlanacaktır.

İçme suyu

Çorum Koçhisar İçmesuyu İsale hattı ile yıllık 12.12 milyon m³ içme ve kullanma suyu temini edecek olan hattımız aralık ayında işletmeye alınmıştır. Bu projemizin toplam bedeli günümüz fiyatları ile 200 milyon TL'nin üzerindedir. Çorum Osmancık İlçesine Dereboğazı göletinden içmesuyu temin edecek olan İsale Hattında da inşaata başlanmış durumdadır. Çorum Osmancık İçmesuyu Arıtma Tesisi yapım işleri ise yatırım programımızda yer almaktadır.

İnşaat programında bulunan 4 adet taşkın koruma işinden Osmancık ilçe merkezinde bulunan ve Kızılırmak Osmancık Geçişi 1. Kısım işinde ise %90 seviyesine gelinmiştir. Çorum Oğuzlar İlçesi Karaören Deresinin ise yükleniciye yer teslimi yapılmış olup 2022 yılı ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır.

Toplulaştırma

Alaca Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi kapsamında Alaca İlçesine bağlı 18 köy ve 3 mahalle yer almakta olup, proje alanı 18.930 ha'dır. 2021 yılı sonu itibariyle 14 köy ve 3 mahallede tapu tescili yapılmıştır. 3 köyün tüm askı süreçleri tamamlanmış, yer teslimleri yapılmış olup tescil aşamaları devam etmektedir.

Düvenci Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi kapsamında ise Merkez İlçeye bağlı 10 köy ve 1 belde (5 mahalle) ile Mecitözü ilçesine bağlı 8 köy yer almakta olup, proje alanı 25.000 ha'dır. 2021 yılı sonu itibarı ile 2 köy ve Büyük Düvenci Beldesine bağlı 2 mahallede tapu tescili yapılmıştır. Merkeze bağlı 8 köy ve Büyük Düvenci Beldesine bağlı 3 mahallede yer teslim çalışmaları tamamlanmış olup tescil işlemleri devam etmektedir.

Makineli Çalışma

2021 yılında Sungurlu, Alaca, Osmancık ve Mecitözü İlçe merkezleri başta olmak üzere 47 yerleşim yerinde 57 km uzunluğunda makineli dere ıslahı yapılarak derelerin taşkın riskine karşı önlem alınmış olup çalışmalar hızla devam etmektedir.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2022, 20:00