DUA ORDUSUNDAKİ YERLERİNİ ALDILAR

EROL TAŞKAN

Barış Pınarı Harekatı ile sınırımızda oluşturulmak istenen terör belasına karşı sınır ötesi operasyon düzenleyen kahraman ordumuza destek için dua buluşması gerçekleştirildi. Dua ordusundaki yerlerini alarak, manevi burçları gönülleri ev dualarıyla donatan Çorumlular, ordumuzun muzaffer olması için el açıp dua etti.



Ulu Camii'nde sabah namazında buluşan Çorumlular, okunan salat-selam ve tekbirlere hep bir ağızdan eşlik ederek, okunan dualara amin dediler.

Her bir ferdi doğuştan Mehmetçik olan bu milletin evlatları, bu ülkenin birliği ve huzuru için göğsünü siper eden askerlerimizin yanında yer aldı.

Seherin bereketiyle taçlanan zamanda, eda ettikleri sabah namazının ardından gönül nidalarını arşa salan cemaat, amin sesleriyle kubbeyi inletti.



Ulu Camii Baş İmam Hatibi Kur'a Hafız Mustafa Gökmen'in kıldırdığı sabah namazından sonra okunan tekbirlere eşlik eden cemaatin içerisinde yer alan gençler, memleket meselesi karşısındaki güçlü manevi duruşlarıyla gurur verdi.

Tıpkı Çanakkale'ye akın eden 15'lik kahramanlar gibi, huşu içerisinde camiye doluveren İmam Hatip Liseli gençlerin görüntüsü, herkesin aklına Çanakkale'nin yiğitleri olan 15'lik delikanlıları getirdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Müftü Muharrem Biçer, bazı STK temsilcileri ve çok sayıda cemaatin katıldığı dua buluşmasında, dualarını gözyaşlarına sarıp sarmalayan yaşlılar, Mehmetçik için zaferler diledi.

Gönüllerin kenetlendiği seher vaktinde, canını bu vatan uğruna, dini mübin uğruna feda eden tüm şehitlerimiz yâd edildi, hayatta olan gazilerimize uzun ömürler, bu milletin izzetini ve hürriyetini korumak için sınır ötelerine akınlar düzenleyen kahraman ordumuza dualar edildi.

İçerisi dışarısı farketmeksizin tüm hainlere, kalleşlere, sureti haktan gözüküp bu milleti sırtından vuran tüm şer cephelerine kahru perişanlıklar dilendi.

Allah'ın görünmez ordularının birer neferi olup, kahraman askerlerimizin yanında manen yer almak ümidiyle camiye koşan cemaat, levhi mahfuzdaki seferberlik listesine adını yazdırmanın şükrüyle, her şart ve ortamda vatan için hazır olduklarını hal diliyle ifade etti.



Sefere çıkanlara zaferler niyaz eden cemaat, düşmana fırsat vermemesi için yakardığı Rabbine sığınıp, tüm dünyada mazlum konumunda bulunan başta tüm Müslümanlar ve hangi inanca mensup olursa olsun tüm masum ve mazlumlara kurtuluş niyaz etti.