Dualarla uğurlandı

‘Hocaların Hocası’ olarak bilinen emekli Öğretmen Mehmet Metin Aşkın (86) bugün kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İkindi vaktinde Ulu Mezarlık'ta kılınan cenaze namazına Ak Parti Çorum eski Milletvekili ve Sağlık Bakanı eski Yardımcısı Agah Kafkas, Ak Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, bazı daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayici ve işadamları, eğitim ve diyanet camiası temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşkın Ailesi mensuplarının da hazır bulunduğu cenaze namazı, sosyal mesafe kurallarına göre kılındı.

Merhumun cenazesi, namaz sonrası helallik alınmasının ardından talebelerinin duaları eşliğinde toprağa verildi. (Haber Merkezi)