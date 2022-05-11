Duduoğlu geleneği sürdürdü

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Duduoğlu Çelik Döküm, Hıdırellez Günü nedeniyle İskilip Dolması ikram etti.

Uzun zamandır bir araya gelemeyen insanlarında bir araya gelmesine vesile olan Hıdırellez Yemeği’nin 14’üncüsü bugün gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, SP İl Başkanı Faruk Cıdık, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Organize Sanayi Bölge Müdürü Özden Özgür Yalçın, KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, iş adamları, esnaf ve tüccarların bir araya geldiği yemekte konuklara İskilip Dolması ikram edildi.

İşadamı Mustafa Duduoğlu, 12.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilen Hıdırellez Yemeği’ni 14 yıldır organize ettiklerini belirterek, geleneğin bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2022, 13:32