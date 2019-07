M.BURAK YALÇIN

Düğünlerde atılan silahla ilgili uyarılarda bulunan Vali Mustafa Çiftçi, vatandaşlardan silah atmamalarını isteyerek “Düğün evini yas evine dönüştürmeyelim” dedi.

’24 SAAT HİZMETİNİZDEYİZ’

Buhara Kültür Merkezinde gerçekleşen Buharaevler Mahallesi halk günü toplantısında konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’un huzurlu bir olduğunu belirterek, “Valilerin ve kaymakamların birinci vazifemiz can ve mal güvenliğini tesis etmektir. Bir Irak’ta, Suriye’de olsak devlet yok, can ve mal emniyeti yok. Paran olsa ne işe yarar. Öncelikle devlet otoritesinin tesisi, can ve mal güvenliğinin tesisi her şeyden önce bizim için önemli. 24 saat vatandaşın hizmetindeyiz” diye konuştu.

VATANDAŞLARI UYARDI

Vatandaşlara silah ve yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili uyarılarda da bulunan Vali Çiftçi, şunları söyledi: “Yaz mevsimindeyiz, düğün sezonundayız. Rica ediyorum silah atmayın. Şenliği artırmak adına silah atmayalım. Düğün evini yas evine dönüştürmeyelim. Kurban Bayramı yaklaşıyor, hareketlilik artacak. Yolculuk yapacaksak veya yakınlarımız buraya gelecekse mutlaka konuşalım emniyet kemelerini taksınlar. Trafik kurallarına uysunlar. Her bayramda insanlarımız vefat ediyor. Birde hakim, savcı, emniyet görevlisi olduğunu söyleyip insanları dolandıranlar var. Maalesef bu tuzağa düşmeye devam ediyor insanlar. Bu konuda da dikkatli olalım.”

Konuşmanın ardından Çiftçi, mahalle sakinlerinin talep ve sıkıntılarını dinledi.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 17:45