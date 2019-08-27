‘Düğünler kana bulanmasın’

EROL TAŞKAN

Sungurlu'da gerçekleştirilen bir düğün töreninde atılan maganda kurşunu ile yaralanan Muhammet Efe Çolban için duacı olduklarını söyleyen Üyük Köyü Muhtarı Ali Yalvaç, "Çok şükür biz 2016 yılından beri köyümüzde silah atışını tamamen durdurduk. Darısı tüm köylerimize olsun. Düğünlerimiz kana bulanmasın, Muhammet Efe başta olmak üzere evlatlarımızın geleceği karartılmasın." dedi.



Yıllarca köy düğünlerinin adeta savaş meydanına döndüğünü, düğün sahibi başta olmak üzere düğüne katılan tüm davetlileri korkutan silah atışının vazgeçilmez olmadığını anlatan Üyük Köyü Muhtarı Ali Yalvaç, kanunlarla yasak olmasına rağmen devam eden silah atışlarının önüne geçmek için ölümcül hadiseleri beklemeye gerek olmadığını ifade etti.



Çorum'da bu işi ilk başaran köy olmanın gururunu yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Ali Yalvaç, "Bu mesele kanun yasağından öte vicdan meselesidir. İnsanlar bu konuyu vicdanında tartacak ve düğünleri korku tünellerine hapsetmekten, cana zeval getirmekten vazgeçecek. Bu konuda aldığımız karara saygı gösterip, yılların getirdiği bu kötü alışkanlıktan vazgeçen ve bu konuda tek yumruk olan köylülerime gönülden teşekkür ediyorum. Bu başarı köyümüzün başarısı ve gururu olmuştur. Çok şükür artık düğünlerimiz bayram tadında geçiyor. Silah yasağına kadar düğün ettiğimizin bile farkında değilmişiz. 2016'dan beri düğünlerimiz ayrı bir mutluluğa, huzura ve birlikteliğe dönüştü." diye konuştu.

Hastanede tedavisi devam eden Muhammed Efe'ye duacı olduklarını da vurgulayan Ali Yalvaç, düğünlerin kana bulanmaması için silat atmama seferberliğine herkesin katılması ve gereğini yapmasını istedi.