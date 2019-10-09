Dumlupınar Kavşağı’nda teknik problem bulunamadı

Dumlupınar Caddesi üzerinde yer alan kavşakta önceki gün meydana gelen trafik kazasında, herhangi bir teknik kusur bulunmadığı, kazanın sürücünün alkollü olması ve hız sınırını aşması sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, belediye ekipleriyle birlikte yapılan koordineli incelemede, kavşağın levhalarının tam olduğu ve yaya geçit ikonlarının tamamlandığının tespit edildiği belirtildi.



Meydana gelen kazada sürücü A.Y.'nin 1.54 promil alkollü olduğu ve kavşağa yaklaşırken hızını azaltmadığının belirlendiğini kaydeden açıklamada, söz konusu noktada 2018 yılında iki, 2019 yılında da 1 kaza meydana geldiği belirtildi.