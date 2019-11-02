Dunlop’tan kış lastiği değişim kampanyası

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Dunlop Lastikleri Çorum Bayii Kenan Oto Lastik’te kış lastiği değişim kampanyası başladı.

“Dünya markası Dunlop Lastikleri’ni hemşehrilerimizle buluşturuyoruz” diyen Kenan Özdağ, tüm binek ve ticari araç sahiplerine özel bir kampanya hazırladıklarını açıkladı.

Kampanyanın detaylarından bahseden Özdağ, “4 adet lastik alan herkese 1 yıl ücretsiz yol yardımı hizmeti sunuyoruz” dedi.

2 adet lastik alanların da 6 ay boyunca ücretsiz yol yardımı fırsatından yararlandığını anlatan Özdağ, sürücülere seslenerek hava koşulları ağırlaşıp yoğunluk artmadan araç lastiklerinin değiştirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Cazip indirim ve ödeme seçenekleri içeren geleneksel kampanyanın sürdüğünü belirten Özdağ, “Lastik değişimi ve balans hizmetlerinde benzersiz avantajlar sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.



‘LASTİĞİN MUCİDİ DUNLOP’

Lastiğin mucidi olarak bilinen Dunlop’un geniş ürün yelpazesiyle sektörün öncülerinden olduğunu vurgulayan Kenan Özdağ, tüm binek ve ticari araç lastiklerini müşterilerinin beğenisine sunduklarını söyledi.

“22 yıllık tecrübemiz ve Dunlop kalitesiyle araç sahiplerinin hizmetindeyiz” diyen Özdağ, Dunlop Lastikleri ve düzenledikleri kampanya hakkında detaylı bilgi almak isteyen herkesi Çorum Sanayi Sitesi (Belde Makine yanı) 89. Sokak numara 8’de faaliyet gösteren Kenan Oto Lastik’e davet etti.