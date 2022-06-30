Dünya Çorumlular Konfederasyonu resmen kuruldu

Merkezi İstanbul’da olan Dünya Çorumlular Konfederasyonu'nun kuruluşu yapılan kahvaltı programıyla duyuruldu.

Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde Valide Sultan gemisinde gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda davetli katıldı.

Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkanı ve Tüm Sivil Toplum Kuruluşları (TSTK) Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Metin Akkuş tanıtım programında yaptığı konuşmada, “Dünya Çorumlular Konfederasyonumuz, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu, Mecitözü Dernekler Federasyonu ve Kargı Dernekler Federasyonu olmak üzere 3 federasyonun katılımı ile birlikte resmi olarak kuruldu.

Tek amacımız dünyanın kültür merkezi Çorum’da hemşehrilerimize en iyi şekilde faydalı olabilmek, tarihi ve kültürel yapısını Çorum’un merkezi ile birlikte ilçelerini sanayisini tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtabilmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Resmi olarak da tanıtımını yaptığımız Dünya Çorumlular Konfederasyonumuz hayırlı olsun”dedi.

STK'ların hiçbir partinin arka bahçesi olmadığını ve parti ayrımı yapılmadığını kesinlikle kaydeden Metin Akkuş, kendi bünyelerinde siyaset yapılmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

Metin Akkuş, Türkiye'de bulunan tüm Çorumlu federasyonları da Dünya Çorumlular Konfederasyonu çatısına katılmaya davet etti.

Akkuş, kısa zamanda konfederasyona üye olan; MECFED Genel Başkanı Kemal Tepe, KAR-DER-FED Genel Başkanı Selami Topçu, TÜM-ÇOR-DER-FED Genel Başkanı Ercan Koşar, İl ve İlçe Dernek Başkanları Hüseyin Akmaz, Murat Arı, Hüseyin Kuldan, Hasan Sezer, İlhami Dursun ve Semra Demirer ile bir araya gelerek 2022-2023 2024 yılında yapılacak projeler ve çalışmalar ile ilgili istişarede bulunacaklarını belirtti.

İstanbul'da geçen yıl ilk defa yapılan Çorum İl Tanıtım Günlerinin çok başarılı olduğunu ve bu yılda 14,15,16,17 ve 18 Aralık tarihlerinde yine Maltepe'de gerçekleştirileceğini söyledi.

Akkuş, Valide Sultan gemisini Çorumlular için tahsis eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Esat Kalay’a Üsküdar Belediye Meclis Üyesi hemşehrimiz iş insanı Sadeddin Karaca’ya kahvaltı sponsoru olan iş adamı Metin Erişken’e ve programlarına destek veren herkese teşekkür etti.





Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022, 17:47