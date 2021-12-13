Dünya devine fabrika Çorum'dan

Un, irmik, buğday, mısır değirmenleri, hayvan yemi fabrikaları ve depolama sistemleri geliştiren, inşa eden ve alanında hızla büyüyen Mulino, kısa bir süre önce dünyanın en büyük un ve noodle üretim kapasitesine sahip firmasına tedarikçi oldu.

Merkezi Ankara'da bulunan ve üretimini Çorum OSB'de Agro Premio markasıyla gerçekleştiren Mulino, dünyanın en büyük un ve noodle üretim kapasitesine sahip firmanın Afrika'da ki yatırımlarını hayata geçirmek için ilk adımını attı.

Bu yatırım kapsamında anahtar teslim un fabrikası ve depolama sistemleri Mulino tarafından en gelişmiş otomasyon teknolojileri ile donatılarak inşa edilecek.

4 kıtada anahtar teslim ile buğday unu,mısır unu,irmik,yem fabrikaları ve depolama sistemleri kuran Mulino, bu projeyi dünya genelinde birçok rakip firma arasından birinci gelerek Çorum'a kazandırmıştır.

Mulino ve Agro Premio firmalarının sahibi olan Ali Çağlar, bu proje ile hem gıda makineleri sektöründe dünyada ki yerimizi ve kalitemizi bir kez daha rakiplerimize kanıtlamış oldu. Gelecek dönemde de teknolojik yatırımlarına devam ederek hem Türkiye'nin dünyada ki ismini hem de markaları Mulino ve Agro Premio'nun isimlerini prestijli işlerle duyurmaya devam edeceğini belirtti.

Mulino firmasının ürettiği tüm ürünleri yurtdışına ihraç ettiklerini belirten Ali Çağlar, Kenya, Şili ve Endonezya'dan sonra Bangladeshde'de yeni bir oluşum kurmak için çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021, 22:26