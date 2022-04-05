Dünya Hitit Günü Ankara’da kutlanacak

Vakf19 tarafından her yıl 15-20 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanmak üzere ilan edilen Dünya Hitit Günü iki senedir pandemi nedeniyle ertelenmişti.

Dünya Hitit Günü 16-20 Nisan tarihleri arasında 5 gün boyunca çeşitli etkinliklerle Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi salonlarında kutlanacak.

Vakf19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan yaptığı açıklamada Dünya Hitit Günü’nü Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Ankara Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Türk Japon Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıf 19 işbirliği ile gerçekleştireceklerini belirterek, “Bu etkinlikle hem fiili olarak hem de sosyal medya ve web sayfaları aracılığı ile yerli ve yabancı binlerce kişiye ulaşmayı ve ilimizin sesini duyurup tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Projeye sahip çıkan ve desteklerini veren Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, tüm sponsorlarımıza, vakıf mütevelli heyetimize ve programa katılacak tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimizi de şimdiden bu etkinliğe davet ediyorum”dedi. (Haber Merkezi)