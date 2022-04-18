Dünya Hitit Günü etkinlikleri başladı

Vakıf19 tarafından organize edilen Dünya Hitit Günü etkinlikleri coşkuyla başladı.

Türk Japon Vakfı’nda yapılan etkinliğe yerli ve yabancı birçok sanatsever katıldı.

Hitit Ensamble konserinden önce Prof. Dr. Tayfun Yıldırım bir sunum yaptı.

Anitta Otel’in, Hitit Mutfağı sunumunun ardından Küratör Hüsna Dişbudak’ın Antahsum Hitit Bayramı Plastik Sanatlar Sergisi açıldı.

Bu etkinliğe Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Ankara ve Hitit Üniversiteleri ve Hatap Un, Alapala Makine, Ahlatçı Holding, Group Merkez Hasar, Best Petrol, Larton Ambalaj, Isvea, Özel Bilgi Hastanesi, Özkent Kiremit, Baktat, Çorum Yumurta, Özgün Kozmetik, Saraylım Tarım, Çelik Çorap, Taç Makine, Çorum Birlik Kiremit, Mustafa Saatci, Hasan Zahir, Portakal A.Ş., Salih Şerbetci, Mehmet Tütüncü, Dees Yapı, Nihat Malatyalı, Hls Yapı Tasarım, Avk Mimarlık ve Tekin Karo sponsor olarak destek verdi.

Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Prof.Dr.Tayfun Yıldırım, ve Türk Japon Vakfı 2.Başkanına plaket taktim etti. Alper Bilan ve Türk Japon 2.Başkanı birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’a plaket verdiler.

Dünya Hitit Günü etkinlikleri 20 Nisan Çarşamba günü yapılacak sona erecek.

Dünya Hitit Günü açılış etkinliklerine Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Boğazkale Kaymakamı Necmi Yücel, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Çorum eski Valisi Mustafa Yıldırım, Büyükelçiler ve elçilik mensupları, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Eski Emniyet Genel Müdürü ve Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Zafer Ediş, Yargıtay Hakimi Aybüke Topcubaşı, akademisyenler ve Türkiye’nin her yerinden sanatsever ve sanatçılar katıldı.

Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan etkinliklere destek veren sponsorlara ve katılımcılara teşekkür etti. (Haber Merkezi)