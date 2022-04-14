Dünya Hitit Günü, Türk Japon Vakfı’nda kutlanacak

Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Dünya Hitit Günü etkinlikleri bu sene gerçekleştirilecek.

Dünya Hitit Günü’nün 2.sinin 16-20 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi salonlarında kutlanacağı belirtildi.

Vakıf19 Başkanı Alper Bilan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Etkinliğimizi Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Ankara Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Türk Japon Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıf19 işbirliği ile gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikle hem fiili olarak hem de sosyal medya ve web sayfaları aracılığı ile yerli ve yabancı binlerce kişiye ulaşmayı ve ilimizin sesini duyurup tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Projeye sahip çıkan ve desteklerini veren Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, tüm sponsorlarımıza, vakıf mütevelli heyetimize ve programa katılacak tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimizi de şimdiden bu etkinliğe davet ediyorum”dedi. (Haber Merkezi)