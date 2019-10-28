Dünya satrancının kalbi Çorum’da atacak

Çorum’da ilk kez düzenlenecek olan Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları bugün başlıyor.

Türkiye Satranç Federasyonu ev sahipliğinde, Çorum Belediyesi’nin desteği ile hayata geçecek olan dünyanın en prestijli turnuvalarından ‘2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı’nın açılış hamlesi bugün yapılacak. Turnuva saat 15.00’te Anitta Otel’de başlayacak.

Birbirinden değerli karşılaşmaların yaşanacağı turnuvaya 40 ülkeden, 51 takım ve 2 GM, 9 IM, 64 FM, 13 WFM, 9 CM ve 9 WCM unvanlı sporcu katılacak.

Büyük şampiyonanın canlı yayını, turnuva internet sayfası ve Youtube üzerinden usta isim IM Can Arduman ve FM Erkin Karaokçu’nun analiz ve yorumları ile gerçekleşecek ve satranç severler satranç sitelerinden de turnuvayı takip edebilecek.