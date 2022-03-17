‘Dünya tarihini değiştiren zafer’

Vali Mustafa Çiftçi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesajı yayınladı.

Mesajına, “Bugün, mazisi insanlık tarihi ile başlayan; üzerinde yaşadığı toprakları vatan yapma, milli varlığını sürdürme azmindeki milletimizin istiklâli ve istikbâli uğruna canını hiçe saydığı Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünü milletçe yâd etmenin heyecan ve gururunu yaşıyoruz”diyerek başlayan Vali Mustafa Çiftçi, “Çanakkale zaferi, tarih boyunca bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen bu aziz milletin, sarsılmaz inanç ve kararlılığının en güçlü işareti; tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır”dedi.

18 Mart 1915 tarihinde “Çanakkale geçilmez!” diye yazılan bu destanla, vatan toprağı içinde kardeşliğin ve millet olma bilincinin de tohumlarının atıldığını belirten Vali Çiftçi, “Dünya tarihini ve masa başında yapılan hesapları değiştiren bu zafer, aynı zamanda milli mücadelenin de ilk kıvılcımı olmuştur. Bugün bizlere düşen, Çanakkale’de şahlanan o muazzam ruh ve şuurun idrakine vararak hareket etmektir. Bizi biz yapan, bizleri başarıdan başarıya koşturan, bizi yeryüzünde milletlerin en azizi kılan değerlerimizin etrafında kenetlenmek, onları koruyarak yeni nesillere aktarmaktır. Sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de dönüm noktalarından biri olan Çanakkale destanını yazan ecdadın torunları olarak, istiklâlimizden, istikbâlimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Bu düşüncelerle, Çanakkale Deniz Zaferi’mizin 107. Yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, gösterdikleri kahramanlıklarla bu toprakları bize vatan olarak emanet eden tüm şühedayı ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)