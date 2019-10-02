Dünya Yaşlılar Günü'nde anlamlı ziyaret



Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Dünya Yaşlılar (Güngörmüşler) Günü nedeniyle ev ziyaretlerinde bulundu.

Toplumun herkesimi ile bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü unutmadı. Çorum Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından evde bakım hizmeti alan yaşlıların evlerine ziyaretler gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “yaşlılarımız toplumumuzun temel taşları onların dualarını almaya geldik” dedi.

Gönül belediyeciliği anlayışı ile çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “bugün Dünya Yaşlılar Günü bu nedenle de ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Ziyarette amacımız hem büyüklerimizin ellerini öpmek ve hayır dualarını almak, hem de bir sıkıntıları var ise onları gidermek. Gönül Belediyeciliği anlayışıyla göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Yaşlılarımızın evlerine ekiplerimiz temizliğe gidiyor, ihtiyaçları var ise eğer bu ihtiyaçları gideriliyor. Gerek engellilerimizi, gerek ihtiyaç sahibi ailelerimizi, gerekse toplumumuzun temel taşı olan yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz. Amacımız onlarla sohbet ederek ihtiyaçlarını anlayabilmek ve ihtiyaçlarına çözüm bulmak. Bizlere kapılarını açan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ziyaretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın ziyarette bulunduğu ailelere çiçek takdim ederek, gelen taleplerin çözümü noktasında talimatlar verdi.

Ziyaretlere Belediye Meclis Üyesi Kenan Özüyağlı ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın üniversiteden sınıf arkadaşı Rıdvan Durgut da eşlik etti.



