Dünyanın dört bir yanına Çorum’dan akıllı fabrika

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Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Agro Premio Değirmen Makinaları, dünyanın dört bir yanına akıllı fabrikalar kuruyor.

Genç girişimci H. Ali Çağlar’ın kurucusu olduğu firma, 30’dan fazla ülkeye un, irmik ve yem fabrikası makineleri ihraç ediyor.

OSB’deki 22 bin metrekarelik alanda üretimini yaptığı makineleri ‘Mulino Milling Systems’ markasıyla yurt dışına pazarlayan firma, sektöründe dünyanın önde gelen sanayi kuruluşlarının tedarikçileri arasında yer alıyor.

Çalışmaları hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan Ali Çağlar, yüzde yüz ihracat odaklı üretim yapan bir firma olduklarını söyledi.

Üretim kapasitelerini iki katına çıkarmak amacıyla Çorum’da yeni bir tesis kurduklarını anlatan Çağlar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Un, irmik ve yem üretimi alanında, dünyanın dört bir yanına akıllı fabrikalar kuruyoruz. Bugüne kadar 30’dan fazla ülkeye makine ihracatı gerçekleştirdik.

Ankara merkezli firmamızın Afrika kıtasında Kenya, Asya’da Endonezya ve Güney Amerika ülkesi Şili’de de şubeleri bulunuyor.

Son teknoloji ürünü otomasyon sistemleriyle donatılmış, kullanıcı dostu, uzaktan erişilip kontrol edilebilen akıllı tesislere imza atıyoruz.

2019 yılında 6 milyon TL’lik bir yatırımla Çorum OSB’de faaliyete başlayan firmamız, 6 milyon liralık ilave bir yatırımla üretim kapasitesini iki katına çıkaracak. 2021 yılında hayata geçecek yeni yatırımımızla birlikte dünya pazarındaki payımızı daha da arttırmayı hedefliyoruz.”